FORTRESS dan MEVVAH Raih Penghargaan TOP 1 The Best Booth Attractive Activity di IndoBuildTech 2022

FORTRESS dan MEVVAH menerima penghargaan sebagai TOP 1 The Best Booth Attractive Activity dari PT DEBINDO Trade and Exhibitions dalam acara Awarding Ceremony IndoBuildTech Expo 2022 dengan total Jumlah Pengunjung Booth terbanyak mencapai 1.793 pengunjung.

Penghargaan diterima oleh Marketing Manager PT JBS Perkasa Rizda Noor Ali. Apresiasi tersebut diperoleh berdasarkan kontribusi pelayanan dan atraksi seluruh kegiatan marketing yang berlangsung selama masa pameran berperan aktif dan kreatif sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang hadir untuk ikut berpartisipasi dan mengikut beragam aktivitas tersebut.

IndoBuildTech Expo digelar pada tanggal 16-20 November 2022 di ICE, BSD City, Serpong, Tangerang, Banten. IndoBuildTech Expo merupakan pameran terbesar di bidang building material dan interior yang menghadirkan dekorasi, interior, arsitektur, dan furnitur.

Tercatat selama masa pameran tersebut, IndoBuildTech Expo telah menghadirkan ribuan pengunjung hingga mencapai 23.830 yang termasuk di dalamnya adalah petinggi asosiasi dari berbagai sektor industrial, interior designer, arsitek, kontraktor, dan pengunjung umum.

Direktur Utama JBS Perkasa Joni Effendi, menyampaikan rasa terima kasih dan senang atas perhatian yang diberikan kepada FORTRESS dan MEVVAH.

“Semoga ke depan semakin banyak paten produk baru terbaik berkualitas untuk memenuhi keinginan pasar yang semakin meningkat bagi produk kami, khususnya pintu baja FORTRESS dan panel dinding MEVVAH yang banyak diminati oleh berbagai sektor profesional dan masyarakat umum sesuai motto JBS PERKASA, customer satisfication is our priority," ujarnya.

Dengan mengangkat tema “Pintu Baja Pilihan Keluarga Indonesia”, FORTRESS menghadirkan beragam produk-produk unggulan dari tipe ekonomis hingga premium series yakni OLYMPUS yang memiliki fitur keamanan hingga 8 titik penguncian pada pameran yang berlangsung selama 5 hari ini.

Tidak hanya itu, FORTRESS Pintu Baja juga membawa produk dengan tipe-tipe terbaru seperti tipe Galaxy Copper Series, Black Carbon Series, dan Hospitality Door.

Masih pada pameran yang sama, PT JBS PERKASA pun membawa produk inovasi material building terbarunya dari MEVVAH Wall Panel yang merupakan panel dinding PVC bermotif Marmer, Fluted Wood Wall Panel, dan 3D Wall Panel sebagai dekorasi dinding dengan kualitas terbaik tanpa menghilangkan segi estetika sekaligus biaya yang relatif terjangkau.

PT JBS PERKASA berharap pameran tersebut menjadi sarana bertemunya pihak partisipan dan pengunjung yang saling menguntungkan yang juga diharapkan bisa menjadi salah satu upaya dalam memulihkan perekonomian serta membangkitkan lagi gairah industri building material dan interior sejak pandemi lalu, dengan terus berinovasi dan menciptakan produk berkualitas dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. (RO/OL-7)