Meriahkan Hari Jadi Ke-6, Astra Property Gelar Living First 2022

ASTRA Property, yang merupakan lini bisnis ketujuh dari PT Astra International, menyambut hari jadinya yang ke-6 dengan kembali menyelenggarakan acara Living First 2022.

Mengangkat tema 'Power of Home, Power of You', acara Living First–CreArt 2022 akan diselenggarakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra. Acara dibuka pada Kamis (24/11) khusus untuk undangan, sedangkan publik dapat menikmatinya pada 25-27 November 2022.

Enam tahun berkarya, Astra Property terus berkembang melalui proyek-proyek komersial dan residensial. Pada tahun ini, perkembangan di sektor residensial melalui Astra Land Indonesia yang merupakan perusahaan joint venture bersama Hongkong Land diwujudkan dalam peluncuran Cluster Kelimutu, produk hunian terbaru dari township Asya.

Selain itu diperkenalkan pula low-rise residential dari Arumaya Residences yakni Garden Villa.

Pada momentum ulang tahun ke-6 ini, Astra Property juga melebarkan portofolio bisnis ke bidang industri dengan pengembangan modern warehouse, melalui joint venture bersama Logos.

Melalui tema 'Power of Home, Power of You', Astra Property ingin kembali mengingatkan akan pentingnya fungsi dan arti rumah bagi kita. Di saat puncak pandemi covid-19, rumah memainkan peran yang sangat sentral karena sebagian besar aktivitas dilangsungkan dari rumah, selain sebagai tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

Di masa ini, kita menyadari pentingnya peran rumah sebagai sanctuary, dan karenanya perlu pertimbangan matang dan menyeluruh dalam memilihnya.

"Selama hampir tiga tahun kondisi pandemi, rumah sebagai tempat tinggal ternyata memiliki peranan penting bagi kita sebagai tempat untuk recharge semangat dan energi untuk terus berjuang menghadapi tantangan. Astra Property dalam hal ini, berkomitmen menghadirkan hunian berkualitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya," ujar Presiden Direktur Astra Property, Djap Tet Fa, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/11).



Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup penghuni diwujudkan Astra Property melalui pengembangan proyek yang terus berjalan dan bertambah, hingga serah terima unit Arumaya Residences yang lebih awal dari rencana.



Tahun ini, rangkaian acara Living First 2022 dimulai sejak September dengan kampanye #EartLifeMAtters Menara Astra yang mengangkat isu Environmental, Social, and Governance (ESG). Kemeriahan rangkaian acara dilanjutkan dengan diadakannya Living First-CreArt 2022, yang merupakan sebuah pameran seni.

"Living First tahun ini, Astra Property bekerja sama dengan AlaCasa untuk menghadirkan koleksi karya 10 galeri seni ternama yang sudah tidak asing lagi bagi penikmat seni, di antaranya seperti Andi's Gallery, Art Agenda, ISA Art Gallery, Museum of Toys, dan Gudang Gambar," terang Head of Corporate Communications Astra Property Demmy Indranugroho.

Selain itu, Living First-CreArt 2022 juga akan menghadirkan karya seni immersive room dan art installation oleh RE Experience, serta diramaikan oleh workshop seni bersama Ganara Art Studio.

Bagi penyuka pernak-pernik untuk menghias rumah, Living First-CreArt 2022 juga menghadirkan pasar home and living yang akan menampilkan berbagai produk dari 18 gerai, seperti Bearbrick, Kin Soap, Ecletic, Silkwillow, Good Get Home, dan lainnya.

Tidak terbatas hanya pameran seni, dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-6, Astra Property juga memberikan penawaran menarik bagi konsumen yang ingin memiliki hunian di Asya dan Arumaya Residences. Astra Property khusus menghadirkan promo untuk pembelian unit di Asya, seperti mendapatkan cahsback sebesar Rp6 juta untuk booking fee, serta subsidi sebesar Rp6 juta bagi setiap pembelian dengan menggunakan skema KPR.

Sedangkan, bagi pembelian Arumaya Residences, Astra Property menawarkan promo cashback sebesar Rp6 juta, subsidi bunga selama 6x untuk pembelian dengan skema KPA & KPR. Tidak hanya itu, pembeli juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tambahan pada saat acara, apabila pembelian dilakukan selama periode Living First.

Astra Property juga akan menutup rangkaian Living First 2022 pada akhir November ini dengan mengadakan kegiatan corporate social responsibility berupa penanaman pohon buah langka di area Resta Pendopo KM 456. (RO/OL-16)