Pameran Kebutuhan Ibu & Anak, IMBEX 2022 Hadirkan 500 Merek Terkenal

MENUTUP rangkaian acara pameran kebutuhan ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan anak yang bertajuk 'IMBEX Series' di tahun 2022, PT Reed Exhibitions Indonesia (RX Indonesia) didukung penuh oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (Bank BNI) kembali hadirkan 500 merek terkenal.

Merek tersebut di antaranya Almona, Baabaasheepz, Babyzen Yoyo, Birds n Bees, Birth n beyond, Bohopanna, Daiichi, Dr Brown, Fisher Price, Friends of Sally, Haenim, Heinz, Hogasan, Little Palmerhaus, Leka, Mediclean, Mom Uung, Mooimom, Mothercare, Nature One Dairy, Omiebox, Somethinc, Summertide, dan masih banyak lagi.

Dalam pameran Indonesia Maternity, Baby and Kids Expo (IMBEX) menggabungkan konsep belanja, belajar, dan bermain dalam satu atap,

IMBEX merupakan acara yang tepat bagi keluarga muda Indonesia untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama keluarga kecilnya.

Selain belanja, di IMBEX, keluarga muda Indonesia bisa mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan serta mengikuti lomba cosplay sekaligus bermain dengan ragam mainan edukasi yang dipersembahkan ELC dan L'abeille.

Baca juga: Sambut Libur Akhir Tahun, Irresistible Bazaar Hadir di Lippo Mall Kemang

IMBEX juga merupakan pameran kebutuhan ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan anak yang akan diselenggarakan RX Indonesia pada 2 – 4 Desember 2022, di Hall A, Hall B dan Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center.

Acara ini dibuka untuk umum mulai pukul 09.00 – 21.00 WIB, dengan harga tiket masuk Rp. 30.000, Tiket masuk IMBEX bisa dibeli secara online di applikasi Loket.com dan Go Tix.

Bagi Keluarga muda Indonesia yang memesan tiket kunjungan ke IMBEX sampai dengan tanggal 25 November 2022, bisa mendapatkan Promo harga Presale Rp. 25.000, -/pax.

Maria Achti, Project Director PT Reed Exhibitions Indonesia (RX Indonesia) mengatakan,“Tahun ini, IMBEX hadir dengan berbagai keseruan yang bisa diikuti oleh seluruh anggota keluarga muda Indonesia."

"Mengangkat konsep belanja, belajar dan bermain dalam 1 atap, IMBEX akan dimeriahkan dengan berbagai acara seperti lomba cosplay, beragam workshop, talkshow, belanja berhadiah dan SALEbration setiap harinya,” kata Maria dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/11).

Maria menambahkan,“Selain banyak discount setiap harinya, ada waktu-waktu tertentu, dimana pengunjung IMBEX bisa mendapatkan harga dengan diskon spesial yaitu Festive Friday di hari Jumat, pukul 19:00 - 21:00 WIB, Super Saturday di hari Sabtu pukul 09:00 - 11:00 WIB dan di hari Minggu ada Sunday Madness pada pukul 18:00 - 21:00 WIB.”

Sementara untuk program edukasi, IMBEX bersama dengan partner event menyelenggarakan beragam workshop yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung seperti beauty class, yoga class, breastfeeding class, cooking class, post-partum planning class dan masih banyak lagi.

Bank BNI Tawarkan Beragam Kemudahan

Menyambut kelahiran si buah hati tentunya akan banyak pernak pernik yang harus dipersiapkan, mulai dari kebutuhan harian pasca melahirkan, menyusui hingga tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, agar memudahkan kita maka diperlukan perencanaan dan dana yang cukup, Bank BNI sebagai Official Bank Partner IMBEX sangat memahami hal tersebut.

Hadir dengan berbagai penawaran menarik, Bank BNI memberikan beragam kemudahan pembayaran untuk nasabahnya.

Hal ini disampaikan Erick Runtu Vice President Card Business PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Erick mengatakan,“BNI sebagai Official Bank Partner selalu hadir dengan berbagai penawaran menarik dan kemudahan cara pembayaran pada setiap transaksi yang berlangsung selama pameran."

"Program Buy 1 Get 1 untuk pembelian tiket masuk, cashback hingga Rp 1,5 juta, extra cashback hingga Rp 300.000, - dengan BNI Rewards Point, cicilan 0% hingga 12 bulan, merupakan beberapa program menarik yang kami tawarkan kepada nasabah BNI yang berkunjung dan bertransaksi di IMBEX dengan Kartu BNI,” jelasnya

Guna mendukung program pemerintah tentang pemberlakuan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada setiap produk, RX Indonesia melalui penyelenggaraan IMBEX bekerja sama dengan Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI).

Pjs Ketua Asosiasi Importir dan Distributor Mainan (AIMI), Bart Nureka,mengatakan,“Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan IMBEX, kami berharap dapat memaksimalkan momen ini untuk mensosialisasikan pentingnya SNI pada setiap produk yang dihasilkan.'

"Selain itu kami juga berharap dengan diselenggarakannya pameran IMBEX ini dapat menjadi sebuah momentum bagi masing masing produsen khususnya dari dalam negeri untuk bisa melihat kemajuan teknologi," jelasnya. (RO/OL-09)