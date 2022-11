Tim Pertamina Sabet Penghargaan dari Seoul International Invention Fair 2022

PERTAMINA Innovation Team memenangkan sejumlah penghargaan di ajang Seoul International Invention Fair 2022 di Korea Selatan.

Pertamina Innovation Team yang merupakan Tim Gugus Continuous Improvement Program (CIP) menyabet sejumlah penghargaan Internasional di ajang pada 16-19 November 2022

Dalam ajang bergengsi yang diikuti lebih dari 477 karya inovasi dari 16 negara, Pertamina Innovation Team mengirimkan 5 karya dan mendapatkan kategori bergengsi, yaitu Best Inventor, dua kategori Gold, dua kategori Silver dan satu kategori Bronze serta tujuh Special Awards

"Sebagai perusahaan energi, Pertamina konsisten menerapkan pengelolaan Continuous Improvement Program berstandar tinggi. Komitmen ini untuk memastikan inovasi Pertamina juga terbukti unggul di Internasional,” ujar VP Organization Capability PT Pertamina (Persero) Rini Widiastuti lewat keterangannya, Sabtu (19/11)

Ia menambahkan, prestasi ini menunjukkan bahwa Continuous Imrovement Program (CIP) Pertamina terbukti unggul di kancah internasional.

SIIF diselenggarakan secara offline tahun ini oleh Korea Invention Promotion Association (KIPA). Ajang ini bertujuan untuk menampilkan teknologi inovatif dan kebaruan dari berbagai negara, serta menciptakan peluang bisnis Internasional dan menginisiasi transformasi industry.

Tahun ini, Seoul International Invention Fair (SIIF) diikuti oleh lebih dari 16 negara diantaranya Taiwan, China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Iran, hingga Arab Saudi.

Adapun penghargaan yang disabet tim Pertamina ialah:

1. Tim PCP Sluku-Sluku Bathok I dari Regional JBT memperoleh Best Inventor dan Gold serta Special Awards dari Saudi Arabia dan Vietnam

2. Tim FTP Fospor dari Regional 3 PHI erhasil menyabet Gold & Special Award dari Saudi Arabia

3. Tim PCP Penguasa Lautan dari PT Elnusa Tbk yang berhasil memperoleh Silver dan Special Award dari Malaysia.

4. Tim I Prove Aroma Karsa dari Regional Sumbagut memperoleh Silver dan Special Awards dari Thailand dan Vietnam.

5 Tim PC Prove All For One dari RU II Dumai-Sei Pakning SH R&P memperoleh Bronze dan Special Awards dari Thailand. (OL-8)