Kelola Arsip dengan Baik, Bank DKI Peroleh Penghargaan

Dinilai berkinerja baik dalam pengelolaan arsip di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 berkategori “Sangat Baik”.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali yang diterima oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy dalam acara Gerakan Sadar Tertib Arsip (GSTA) dan Pemberian Apresiasi Kearsipan Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta (17/11).

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diterima oleh Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi Bank DKI dalam rangka pengelolaan arsip secara tertib, dan professional sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik” ujar Fidri.

Fidri menjelaskan penghargaan ini berhasil diterima Bank DKI didasari dari hasil penyelenggaraan kearsipan meliputi aspek penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan dan Sarana Prasarana Kearsipan sehingga menempatkan kategori “Sangat Baik” kepada Bank DKI. Penilaian tersebut dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) selaku Lembaga Kearsipan Daerah

Sebagai informasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Bank DKI dalam pengelolaan arsip antara lain dengan melakukan alih media dokumen fisik kedalam bentuk digital, serta menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan dokumen arsip. Selain itu, secara berkala Bank DKI juga melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam hal pengelolaan arsip sebelum dikirim ke tempat penyimpanan akhir arsip.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi dalam kesempatan yang sama menambahkan, pentingnya pengelolaan arsip menjadi salah satu upaya Bank DKI dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG).

”Dokumen penting dalam administrasi perbankan dari berbagai satuan kerja di Bank DKI, dijaga dengan standar keamanan yang mumpuni pada gudang arsip. Sehingga apabila dibutuhkan, dokumen tersebut masih dapat diakses dengan mudah”

Lebih lanjut Arie menyampaikan, Bank DKI terus berkomitmen melakukan penyelenggaraan sesuai kaidah kearsipan dari hulu ke hilir, serta meningkatkan upaya alih media untuk arsip fisik agar mudah diakses.

”Kami juga secara berkala melakukan sosialisasi kepada satuan kerja di Bank DKI, terutama Kantor Cabang melalui program BERSINAR, yakni Bersih, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi sebagai bentuk meningkatkan pentingnya kesadaran akan arsip”.

Raihan Sejumlah Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Bank DKI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai BUMD Dengan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 berkategori "Sangat Baik", menambah menambah panjang penghargaan yang telah diterima Bank DKI, dimana sepanjang tahun 2022, Bank DKI telah menerima sebanyak 25 penghargaan.

Sebelumnya Bank DKI juga telah meraih penghargaan CNBC Awards 2022 sebagai The Strongest Big Regional Bank by Capital. Selain itu, Bank DKI juga menerima penghargaan TOP BUMD Awards 2022, Indonesia Best BPD Awards 2022, serta dinobatkan sebagai peringkat 15 dari 20 Bank Terbaik versi majalah Forbes Indonesia. Tidak hanya itu, Fidri Arnaldy selaku Direktur Utama Bank DKI dinobatkan dalam TOP 29/100 CEO oleh Majalah Infobank.

Tidak hanya penghargaan, Bank DKI juga telah mendapatkan sejumlah sertifikasi penting yakni Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh TUV Nord Indonesia (Badan Sertifikasi Internasional Asal Jerman yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional) dan Sertifikasi ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Layanan SuperApps JakOne Mobile yang diterbitkan oleh TUV Rheinland Indonesia. (RO/E-1)