Protokol CHSE Diutamakan demi Kesehatan dan Keamanan Tamu Hotel

PROTOKOL cleanliness, health, safety, dan environment sustainability (CHSE) sangat diutamakan oleh pihak The Westin Surabaya dan Hotel Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah demi kesehatan dan keamanan tamu. CHSE ialah aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Complex Director of Sales and Marketing The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah Reza Aryawarman mengatakan, protokol CHSE diutamakan demi kesehatan dan keamanan pihak tamu termasuk ketika pesta pergantian tahun bertajuk MAMMA MIA ! Gala Dinner dan Live Musical Show digelar.

"Kami sangat senang menyaksikan antusiasme para tamu untuk berlibur dengan orang-orang tercinta, terutama setelah pandemi yang sulit ini. Kami juga berkomitmen untuk terus mematuhi protokol CHSE guna memastikan kesehatan dan keamanan tamu kami," kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/11/2022).

Acara MAMMA MIA! Gala Dinner dan Live Musical Show tahun ini merupakan perayaan Tahun Baru terbesar yang pernah diadakan di ballroom terbesar di Jawa Timur. Pertunjukkan spesial dari perayaan pergantian tahun yang gemerlap ini akan dibawakan oleh Elfa's Singers. Kelompok musik legendaris dari Indonesia ini akan membawakan sejumlah lagu kenamaan dari ABBA yang populer di tahun 80-an.

Kegiatan itu dibundel dengan pengalaman staycation yang menenangkan di tengah hiruk pikuk Kota Surabaya. Para tamu dapat memilih di antara dua paket spesial yang ditawarkan, untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. The Westin Surabaya menghadirkan paket spesial New Year Escapades Sedangkan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah menawarkan paket kamar New Year Stayover. Setiap paket dirancang khusus untuk tamu dengan masa inap minimal dua hari satu malam dan melewati 31 Desember 2022.

"Tak hanya panggung hiburan yang menanti para tamu menjelang hitungan mundur ke Tahun 2023, tapi juga makan malam mewah yang disiapkan oleh The Westin dan Four Points Culinary Team," lanjut Reza.

Makan malam menyambut pergantian tahun ini akan menyajikan makanan untuk sekitar 1.000 orang di lebih dari 100 roundtables. Para tamu akan menikmati berbagai macam masakan internasional, lokal, dan Tiongkok. (RO/A-3)