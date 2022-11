CESS 2022 Ungkap Tiga Pilar Bangun Customer Engagement Pascapandemi

PERUSAHAAN eCentrix sukses menggelar event Customer Engagement Strategies Summit (CESS) 2022 dengan tema How Everything Changed and What's Coming Next?.

Digelar untuk merespons perubahan pola perilaku konsumen di era pascapandemi, ajang ini menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri yang sukses menerapkan strategi customer engagement.

“Para pelaku bisnis kini dihadapi dengan tantangan tidak mudah. Setelah diterpa pandemi covid-19, kini kita diterpa isu pelemahan ekonomi. Kondisi ini pun melahirkan tantangan bagi perusahaan dalam menjaga retensi dan loyalitas konsumen,” ujar Director of eCentrix Agung Susanto dalam keterangan pers, Senin (14/11).

CESS 2022 menyoroti keterikatan emosional yang dialami pelanggan atas suatu brand, keterikatan terjadi melalui kepuasan, loyalitas, dan keterkaitan brand untuk dapat menarik perhatian pelanggan.

Untuk itu, CESS 2022 menghadirkan pembicara dari kalangan perusahaan yang terkenal dan memiliki strategi customer engagement yang mumpuni, seperti Tokopedia, Gojek, DANA, Pos Logistic, dan guru customer experience dari Inggris

“Konsumen adalah aset bagi perusahaan yang harus dijaga. Bicara customer engagement, erat hubungannya dengan loyalitas konsumen," katanya.

Baca juga: Survei BI: Keyakinan Konsumen pada Kondisi Ekonomi Meningkat

"Untuk itu, loyalitas dan retensi konsumen harus dijaga. Kondisi ini yang melatarbelakangi kami menggelar CESS 2022 untuk para perusahaan di berbagai industri, baik perusahaan dengan model bisnis business to consumer (B2C) maupun business to business (B2B),” papar Agung.

eCentrix merupakan perusahaan penyedia solusi contact center yang sudah beroperasi selama 21 tahun serta berfokus pada pengembangan solusi untuk customer interaction.

Solusi-solusi ini dibutuhkan oleh para perusahaan untuk merawat konsumen, menjaga kedekatan, hingga memudahkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen.

“CESS 2022 merupakan seri kedua dari event yang kami gelar bekerja sama dengan Bridge Academy sejak pertama kali kami gelar pada 2019. Tahun ini kami berhasil melampaui target peserta yang mencapai lebih dari 400 orang,” ujar CEO of eCentrix Wayan Eka Nugraha.

Adapun beberapa tema yang dibicarakan para pembicara CESS 2022 meliputi Strategies to Increase Customer Engagement (Didik Agus Suwanto-AVP of Customer Engagement Tokopedia), The Influence of Customer Engagement on Business (Rulit Candra-Chief Marketing Officer PT Pos Logistik Indonesia), dan Technology as a Medium to Increase Customer Engagement (Emyr Al Kautsar-Lead Project Manager DANA).

Selanjutnya, People & Process in Customer Engagement Strategies (Juinita Senduk-Head of Care Gojek), Customer Centricity Mindset in Customer Engagement Strategies (Dr Gloria Angelita SPd MSi-Doctorate of Communication & Hospitality Aspect Tourism Industry dan Flight Service Manager Airline Company), serta keynote speaker tentang Managing Customer Experience in Customer Engagement Strategies (Mrs Claire Scott-No.1 Women Customer Experience Global Guru UK Top 10 CX Influencer & CX Tought Leader).

“Tentunya, setiap perusahaan memiliki tantangan dan solusi berbeda. Meski begitu, para pembicara bisa menjadi contoh best practice dan benchmarking untuk para peserta dan menyesuaikannya dengan kondisi di perusahaan mereka,” lanjut Agung.

Dari para pembicara yang hadir, Agung menyoroti tiga poin penting bagi perusahaan dalam membangun customer engagement. Pertama adalah seperti apa suara konsumen.

Kedua, customer engagement sebetulnya hadir di setiap proses komunikasi merek dengan konsumen. Ketiga, customer engagement ini soal proses dan people.

"Tidak sekadar teknologi yang canggih, tetapi membutuhkan proses dan people tepat dalam menjawab customer journey," jelasnya.

Tak hanya memberikan insight seputar customer engagement strategy, CESS 2022 juga menjadi wadah bagi para perusahaan untuk melakukan networking. Tak jarang, para peserta yang berbagi solusi hingga melahirkan kolaborasi baru.

“Mudah-mudahan, tahun depan kami kembali menginisiasi event-event sejenis untuk mewadahi kebutuhan para pelaku industri,” tutup Wayan. (RO/OL-09)