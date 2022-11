Sinar Mas Land Menang Sembilan Kategori PropertyGuru Indonesia Property Awards

SINAR Mas Land melalui sejumlah proyeknya kembali menorehkan prestasi dengan memborong sembilan penghargaan bergengsi dari ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2022 yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan. Kategori yang dimenangkan itu antara lain Best Boutique Developer untuk PT Bumi Parama Wisesa (NavaPark), Best Industrial Estate Development untuk PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), Best Low Rise Office Concept Development untuk proyek Knowledge Hub di Digital Hub BSD City, dan Best Luxury Housing Development (Jabodetabek Area) untuk proyek Enchante Residence di BSD City.

Kategori lain ialah Highly Commended Housing Development (Jabodetabek Area) untuk proyek Tanakayu di BSD City, Best SoHo Development untuk proyek Latinos Business District di BSD City, Best Township Masterplan Design untuk proyek Grand City Balikpapan, Best Sustainable Developer untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk (PT BSD), dan Special Recognition in ESG untuk Sinar Mas Land. Untuk kategori Best Sustainable Developer diraih PT Bumi Serpong Damai Tbk berkat komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari sembilan kategori penghargaan yang diraih Sinar Mas Land dalam Property Guru Indonesia Property Awards 2022, enam di antaranya yakni Best Housing Development, Best Office Development, Best Industrial Estate Development, Best Township Masterplan Design, Best Sustainable Developer, dan Best Boutique Developer terpilih untuk mewakili Indonesia dalam penghargaan Best of Asia pada ajang Asia Property Awards edisi ke-17 yang diselenggarakan oleh PropertyGuru. Ajang penghargaan ini merupakan puncak kompetisi dan perayaan atas ide-ide brilian dari pengembang terkemuka yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2022 secara offline di Bangkok, Thailand.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan Property Guru Indonesia Property Awards 2022 kepada Sinar Mas Land. Prestasi ini menjadi bukti kinerja luar biasa dari perusahaan dalam menghadirkan produk yang inovatif, kreatif, dan ramah lingkungan sesuai dengan permintaan serta kebutuhan masyarakat saat ini. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas seluruh konsumen terhadap brand Sinar Mas Land. "Penghargaan yang berhasil diraih memotivasi kami untuk terus bertumbuh dan berkembang guna melahirkan karya-karya yang inovatif serta prestisius ke depannya."

Indonesia Property Awards merupakan penghargaan tertinggi di industri realestat yang diselenggarakan setiap tahun oleh PropertyGuru sejak 2015. Daftar kandidat peraih penghargaan dinilai oleh juri secara transparan dan kredibel dengan melihat aspek inovasi, estetika, dan manfaat yang diberikan oleh pengembang. Juri panel yang menilai dan memilih pemenang merupakan tokoh kenamaan di bidang properti, yakni Doddy A. Tjahyadi, Hendra Hartono, Cornel B. Julianto, M. Archica Danisworo, Bagus Adikusumo, Gavin Cox, Bernardus Djonoputro, Djinadi Gunawan, Ian Reynolds, Vivin Harsanto, dan Lina Gan. (RO/OL-14)