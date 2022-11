Sukseskan Agenda Penciptaan Entrepreneur dan Pemulihan Ekonomi, KEIND Ikut Ambil Bagian dalam Rangkaian G20

RANGKAIAN G20 di Bali berlangsung mulai Kamis 10 November dan akan mencapai puncaknya dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 15-16 November mendatang. KTT G20 Bali akan berlangsung di kawasan Nusa Dua, Bali. Perwakilan anggota G20 dari 19 negara dan Uni Eropa, serta negara dan organisasi undangan akan hadir langsung ke Pulau Dewata.

Para delegasi negara anggota G20 akan menghadiri berbagai acara, mulai dari kerja sama bilateral, pertemuan bisnis, hingga berbagai inisiatif dari masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, terdapat berbagai acara pendukung (side events) untuk menopang dialog para pemimpin negara di KTT G20.

Salah satu side events G20 adalah kegiatan B20 Indonesia Net Zero Summit 2022 dengan mengangkat tema Industrial Decarbonization at All Cost yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center.

Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIND yang ikut hadir dalam acara tersebut menyatakan kepesertaan KEIND dalam agenda internasional ini sebagai bentuk dukungan terhadap event internasional yang berlangsung di Indonesia.

“Kami KEIND Indonesia ikut serta dalam agenda B20 dan G20 sebagai dukungan penuh terhadap event tingkat dunia yang sedang berlangsung di Indonesia. Selain itu ajang B20 dan G20 merupakan event tempat berkumpulnya para pengusaha yang membuka peluang terjadinya bisnis matching antar sesama pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri” ujar Ketua Umum KEIND Afda Rizal Armashita dalam keterangannya di Nusa Dua, Bali.

Belasan pemimpin negara akan mengikuti puncak KTT G20 di Bali. Sejumlah agenda pertemuan bilateral antar pemimpin negara dijadwalkan akan berlangsung selama gelaran G20.

Salah satu pertemuan bilateral yang menyedot perhatian internasional adalah pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sehari sebelum KTT berlangsung.