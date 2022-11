PNM Berdayakan 13 Juta Nasabah pada Triwulan III

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pemberdayaan usaha mikro dan ultra mikro dengan memiliki 13 juta nasabah aktif perempuan prasejahtera melalui Mekaar dan 193 ribu nasabah melalui ULaMM. Unit Mekaar sebanyak 3.509 di seluruh Indonesia dengan jumlah pendamping 56 ribu.

"Optimalisasi pemberdayaan usaha mikro dan ultra mikro bersama holding ultra mikro berhasil memberdayakan 13 juta nasabah aktif perempuan prasejahtera melalui PNM Mekaar dan 193 ribu pelaku UMK melalui ULaMM pada triwulan III 2022," ujar Arief Mulyadi, Dirketur Utama PNM, Jakarta, Jumat (11/11). Dalam program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), PNM melakukan pelatihan dan pendampingan sebanyak 11.494 kegiatan di seluruh Indonesia.

Menyambut transformasi digital, perusahaan meluncurkan PNM Digi sebagai aplikasi yang digunakan nasabah dalam melakukan aktivitas bisnis. Sebagai informasi, hingga 31 Oktober 2022 PNM menyalurkan pembiayaan sebesar Rp156,79 triliun kepada nasabah Mekaar yang berjumlah 13,2 juta nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4.213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.634 kecamatan. Sesuai dengan keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tahun 2021 pada 28 Oktober, terwujud pembentukan holding ultra mikro yang terdiri dari PT Permodalan Nasional Madani, PT Bank BRI (Persero) Tbk, dan PT Pegadaian.

Selain itu, PNM hingga saat ini meraih penghargaan Top GRC Award 2022 pada kategori GRC Empowerment in Digital era and its to G20 Indonesia Presidency. Ada pula dua pengargaan internasional yang diraih PNM sebagai Best New Sukuk Sustainable Finance dan Best New Sukuk Indonesia yang diselenggarakan oleh The Asset Triple A Islamic Finance Awards di Kuala Lumpur, Malaysia. (RO/OL-14)