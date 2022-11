Hadir di FinEXPO 2022, Bank KB Bukopin Dukung Bulan Inklusi Keuangan

PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) turut meriahkan Financial Expo (FinEXPO) 2022 yang merupakan rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan yang melibatkan seluruh industri jasa keuangan (IJK) perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

FinEXPO didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Self Regulatory Organization (SRO), dan kementerian atau lembaga terkait.

Financial Expo 2022 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan (“BIK”) telah sukses diselenggarakan pada 26 – 30 Oktober 2022 dengan tema Go Inklusif Go Produktif.

Selama kegiatan tersebut, terdapat 134 booth pameran yang terdiri dari asuransi, pasar modal, pelaku umkm, dan perbankan termasuk di dalamnya KB Bukopin.

FinEXPO 2022 diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pemulihan ekonomi nasional.

Deputy President Director KB Bukopin Robby Mondong menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait terutama kepada masyarakat atas antusiasmenya terhadap produk dan layanan yang telah disajikan pada booth,

“Acara FinExpo sejalan dengan komitmen KB Bukopin untuk mendukung penuh pemerintah dalam upaya mendorong inklusi keuangan melalui berbagai program, supaya masyarakat semakin mengerti berbagai produk keuangan perbankan," kata Robby dalam keterangan, Jumat (11/11).

"Dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program dan produk perbankan unggulan, diharapkan masyarakat akan semakin mampu melakukan perencanaan keuangan dengan baik,” jelasnya.

KB Bukopin juga turut memberikan layanan dan promo menarik pada FinEXPO 2022 melalui booth yang telah disediakan.

Salah satunya yaitu berupa penawaran pembukaan akun tabungan digital Wokee, berbagai penawaran program Dana Pihak Ketiga (DPK) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, KB Bukopin juga memberikan early bird dalam bentuk voucher Kopi Kenangan senilai Rp25.000 untuk 100 orang pertama yang mengunjungi booth KB Bukopin.

"KB Bukopin memiliki misi untuk dapat turut serta memberikan edukasi dan pengetahuan lebih lanjut mengenai instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dapat memberikan nilai tambah dalam mengelola keuangan," ucap Robby.

Dalam kesempatan tersebut, KB Bukopin turut memberikan edukasi dan informasi mengenai berbagai layanan yang dimiliki, termasuk di dalamnya jenis layanan kredit dan produk tabungan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara FinEXPO 2022 Wani Sabu juga turut menyampaikan bahwa “Masyarakat saat ini tengah dihadapkan oleh situasi ketidakpastian ekonomi Nasional di penghujung tahun."

"Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian situasi ekonomi global yang terjadi saat ini, penting bagi seluruh pihak untuk memiliki akses dan pemahaman yang baik, termasuk pengelolaan keuangan,” jelas Wani. (RO/OL-09)