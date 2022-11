Pertama di Indonesia, Ada Residensial Premium Gaya Korea dalam BSD City

BUDAYA Korea berkembang sangat pesat dan meluas secara global dalam dua dekade terakhir. Keberadaannya mendapat respons positif dari berbagai kalangan sehingga menimbulkan suatu fenomena yang dinamakan Korean Wave. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari terutama pada generasi milenial.

Sebagai negara yang sangat terobsesi dengan kesempurnaan, masyarakat Korea tetap menganut prinsip Inhwa yang menempatkan harmoni menjadi unsur utama dalam setiap aspek kehidupannya. Hal inilah yang menginspirasi Sinar Mas Land untuk menghadirkan produk residensial terbaru di kawasan Eonna dengan klaster pertamanya yang bernama Aerra.

Mengusung tagline Tribute to Perfection, Eonna merupakan kawasan hunian premium baru di BSD City yang berkonsep Luxury Asian New-Retro (Newtro) Living. Konsep tersebut terinspirasi dari peleburan nilai-nilai budaya yang terkandung dari arsitektur hunian tradisional Asia Timur dengan kebutuhan ruang modern nan luas untuk memaksimalkan kesempurnaan dalam memberikan kenyamanan kepada para penghuninya. Eonna berlokasi strategis di barat BSD City, tepat seberang rencana pembangunan fasilitas baru bertema Modern Asians Lifestyle Center.

Eonna berdiri di atas lahan seluas 12 hektare yang memiliki desain fasad bergaya tropical modern Asian contemporary. Klaster pertamanya yakni Aerra at Eonna ditawarkan dalam tiga tipe hunian yakni Tipe 8 dengan luas (LB/LT) 192/122 m2, Tipe 9 dengan luas 255/144 m2, dan Tipe 10 dengan luas 325/180 m2 yang dipasarkan mulai dari harga Rp4,8 miliar hingga Rp8 miliaran, termasuk PPN. Setiap hunian memiliki tiga lantai yang dilengkapi dengan konfigurasi 4+1+1 kamar tidur dengan ensuite bathroom di kamar utama, smart home system, inner courtyard, instalasi Electric Vehicle (EV) charger pribadi di rumah, Kohler sanitary, serta carport berkapasitas hingga tiga mobil. Seluruh unit hunian tersebut juga dirancang dengan breathing living space di setiap ruangan yang bertujuan membuat sirkulasi udara dan cahaya begitu baik dan berlimpah di dalam rumah.

CEO Residential BSD Sinar Mas Land Theodore G Thenoch mengatakan pihaknya terus berinovasi menjawab kebutuhan hunian yang relevan dengan gaya hidup dan minat masyarakat, termasuk Korean Wave yang marak saat ini. Kawasan Eonna diluncurkan sebagai kawasan premium bertema Asia Timur pertama di Indonesia. Aerra by Eonna sebagai klaster pertamanya mengusung hunian bertema Korea. "Guna menyambung kesuksesan BSD City dalam menggarap kawasan residensial premium yang sudah terlebih dahulu dirilis seperti Quantis Residence, Caelus, The Blizfield, Jadeite, hingga high-end seperti Enchante Residence. Klaster Aerra at Eonna sudah dipasarkan secara eksklusif dan hanya dibangun terbatas sebanyak 95 unit."

Corporate Head of Sales & Marketing Sinar Mas Land Laurencia Evilyn menambahkan alasan pihaknya meluncurkan Eonna untuk menangkap pasar high end kelas menengah yang belum dimiliki perusahaan. Yang baru ada saat ini, produk untuk high end kelas bawah dan high end kelas atas. "Pada fase satu ini akan ditawarkan sekitar 55 unit. Eonna keseluruhan akan terdiri dari empat klaster dengan hunian sekitar 300 unit," paparnya.

Saat ini pangsa pasar untuk produk properti segmen premium hingga high-end masih terus diminati oleh masyarakat, khususnya rumah tapak, terbukti dari suksesnya penjualan kawasan premium pendahulunya di BSD City di masa pandemi. Kawasan Eonna terletak di lokasi yang sangat strategis sehingga memudahkan mobilitas para penghuni karena dekat dengan beberapa ruas tol di antaranya Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 September lalu, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk) dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, Tol JORR 2 (Tol Pondok Indah), Tol Bandara Soekarno-Hatta, Tol Jagorawi, dan ruas tol lain di Pulau Jawa. Penghuni pun juga dimudahkan dengan berbagai moda transportasi publik seperti kereta Commuter Line (yang terdekat dari Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru, Ratu Plaza Senayan dan Kota Wisata Cibubur), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kawasan residensial terbaru ini juga berada dekat dari pusat perbelanjaan dan hiburan seperti AEON Mall, The Breeze, QBig, ITC BSD, dan GrandLucky Superstore yang akan segera hadir hingga pasar tradisional bercita rasa modern seperti Pasar Modern BSD City dan Pasar Modern Intermoda. Saat ini, BSD City juga sedang menyiapkan kawasan rekreasi terbaru yakni Cimory Dairy Land, City Zoo dari Jatim Park yang akan memperkaya fasilitas entertainment di kota mandiri ini. Hunian ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi dari yang bertaraf nasional serta internasional seperti Sinarmas World Academy, Jakarta Nanyang School, Universitas Prasetiya Mulya, dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya serta fasilitas kesehatan yakni Eka Hospital. (RO/OL-14)