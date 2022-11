Atlantic Council Selenggarakan Global Food Security Forum Perdana pada KTT G20

Atlantic Council President dan CEO, Frederick Kempe hari ini mengumumkan pertemuan Atlantic Council Global Food Security Forum yang akan digelar pada 12 - 13 November di Bali. Ini merupakan acara sideline resmi dari KTT G20.

Forum ini akan mempertemukan pemimpin internasional, pemimpin daerah, dan pemimpin ketahanan pangan lokal, termasuk pejabat pemerintahan, pelaku bisnis, media, para ahli akademik, dan pemimpin masyarakat sipil. Forum ini bertujuan agar para partisipan dapat ikut serta dalam menginformasikan kebijakan publik, membentuk praktik bisnis, dan diskursus media di tengah momentum G20.

Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

“Perang yang berlangsung oleh Putin di Ukraina telah membentuk fokus baru terhadap kerentanan ketahanan pangan dan rantai pasok,” ungkap Kempe.

Dia melanjutkan, “Dengan tantangan yang kita hadapi sekarang, kami berpendapat bahwa KTT G20 merupakan wadah yang ideal untuk melakukan pertemuan dalam membahas mengenai ketahanan pangan. Kami senang dapat bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.”

Acara ini akan dibuka dengan sambutan dari US Permanent Representative to the UN Agencies in Rome, Cindy McCain; Menteri Infrastruktur Ukraina, Oleksandr Kubrakov; US Senator untuk Michigan, Deborah Stabenow; Perwakilan Amerika Serikat dari New York, Patrick Ryan; para menteri dan petinggi pemerintahan Indonesia. Topik-topik yang akan dibahas pada pertemuan ini termasuk mengenai ketahanan rantai pasok pangan; pendanaan inisiatif ketahanan pangan global, inovasi di bidang ketahanan pangan, dan lainnya.

“Kolaborasi untuk solusi berkelanjutan dalam memperkuat sistem pangan merupakan salah satu tantangan saat ini,” ujar Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang diagendakan untuk memberikan sambutan di forum tersebut.

“Indonesia adalah salah satu negara yang paling beruntung dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun, lebih dari 300 juta orang di dunia sekarang mengalami isu kelaparan di tengah melonjaknya harga bahan bakar dan pangan," tutupnya. (RO/OL-12)