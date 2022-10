Pertama di Indonesia, Amanyaman Tawarkan Asuransi Perjalanan Proteksi Ganda

PT Aman Jelajah Internasional (AJI) menjadi pelopor di industri asuransi perjalanan (travel insurance) di Indonesia yang menawarkan asuransi perjalanan dengan keunggulan double-protection atau perlindungan ganda. Hal ini diwujudkan melalui inovasi produk terbarunya, Amanyaman.

"Dengan Amanyaman, kami pastikan traveller akan terlindungi mulai dari sebelum perjalanan, selama perjalanan, bahkan hingga perjalanan telah berakhir tanpa rasa khawatir," ungkap Direktur PT Aman Jelajah Internasional (AJI) Budi Kusmawardi saat peluncuran Amanyaman, Jakarta, Senin (31/10). Bekerja sama dengan ETIQA, AJI menghadirkan Amanyaman sebagai produk asuransi yang dapat diandalkan melalui manfaatnya yang unik dan tidak dapat ditemukan pada asuransi perjalanan lain.

Untuk pertama kali di Indonesia, Amanyaman memberikan manfaat proteksi atas biaya rebooking ticket bagi pemegang polis yang harus melakukan reschedule tiket karena mengalami urusan mendadak dengan alasan apapun. Pasalnya, terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen, mulai dari kondisi cuaca, sampai situasi yang belum pasti seperti jadwal libur sekolah anak, business meeting, undangan pernikahan kerabat, yang mengakibatkan traveller harus melakukan perubahan jadwal penerbangan.

Selain itu, Amanyaman siap memberikan perlindungan medis, proteksi kecelakaan diri, serta proteksi terhadap seluruh risiko perjalanan lain yang dapat dinikmati dari sebelum keberangkatan, selama perjalanan, bahkan setelah perjalanan berakhir saat konsumen sudah tiba kembali di Indonesia. Amanyaman juga menyediakan proteksi atas penggantian biaya aplikasi visa jika visa yang diajukan ditolak oleh kedutaan.

Didukung dengan teknologi terdepan, semua proses dapat diakses dengan mudah bagi konsumen maupun agen travel, melalui satu platform Sales App dan Claim App yang sudah terintegrasi dan user-friendly. Dengan fitur Tracking Claim history, proses klaim menjadi lebih transparan karena dapat dipantau kapan saja dan di mana saja secara real time tanpa memerlukan prosedur yang rumit.

Produk Amanyaman melayani seluruh perjalanan di Asia hingga seluruh dunia dengan menawarkan pilihan sesuai kebutuhan, mulai dari Asia 50, Worldwide 50, Worldwide 100, dan Worldwide 250 dengan total perlindungan hingga Rp3,75 miliar. Ada pula produk Asia 50 plus, Worldwide 50 plus, Worldwide 100 plus, dan Worldwide 250 plus yang sudah dilengkapi dengan proteksi covid-19 hingga US$32.500. Berbagai pilihan ini memastikan konsumen dapat memilih tipe polis sesuai dengan kebutuhan.

Amanyaman juga menyediakan tipe asuransi Family Plan yang bisa melindungi seluruh anggota keluarga yang turut dalam perjalanan. Semua tersedia baik untuk sekali perjalanan atau selama satu tahun penuh. Penawaran premi dimulai dari Rp 80 ribu serta proses transaksi yang mudah. Kini Amanyaman sudah tersedia di berbagai agen travel konvensional dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. (RO/OL-14)