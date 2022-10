Diikuti 457 Perusahaan, Top Corporate Finance Award 2022 Sukses Digelar

TOP Corporate Finance Award 2022 yang ditujukan khusus untuk perusahaan-perusahaan banking, insurance & financing telah sukses diselenggarakan.

Kesuksesan Top Corporate Finance Award 2022 tidak lepas dari pelaksannya yakni digital media online ekonomi Infoekonomi.id bersama Tras N Co Indonesia.

Pemberian penghargaan ini merupakan kali kedua digelar setelah sebelumnya pada tahun lalu digelar oleh Suarapemerintah.id.

Namun untuk tahun ini penyelenggaraan Top Corporate Finance Award 2022 diprakarsai oleh Infoekonomi.id yang merupakan bagian dari Suarapemerintah.id

Dalam acara yang disiarkan live melalui zoom, Rabu (26/10) Oktober, sebanyak 4 bank, 6 perusahaan asuransi dan 2 perusahaan pembiayaan akhirnya berhasil membuktikan dalam membangun Corporate brand dan kinerja keuangan yang baik.

Maka, 10 perusahaan tersebut berhak mendapatkan anugerah penghargaan Top Corporate Finance Award 2022.

Dalam keterangan pers, Jumat (28/10), CEO Infoekonomi.id, Arief Munajad mengatakan, industri perbankan, asuransi dan pembiayaan memiliki andil besar dalam menggerakkan perekonomian nasional yang dalam dua tahun terakhir.

Padahal dalam 2 tahun terakhir, Indonesia berada dalam situasi “Danger Zone”, seperti pandemi Covid-19 dan krisis di Ukraina yang berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan industri ini.

“Kenaikan tingkat suku bunga di AS yang diikuti oleh Bank Sentral Eropa untuk menurunkan demand market berdampak pada capital out flow dari Indonesia ke luar negeri dan menjadikan kurs AS lebih perkasa dibandingkan rupiah,” beber Arief.

Arief melanjutkan, meski Indonesia saat ini memiliki kondisi yang lebih baik dan lebih siap jikadibandingkan dengan krisis moneter di tahun 1998, di mana dari sisi APBN Indonesia sudah lebih prudent dan lebih strategis serta memiliki devisa yang melimpah.

Bayang-bayang krisis hingga terjadinya resesi ekonomi tak ayal menjadikan Bank Indonesia sampai dengan saat ini telah meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis poin yang tentunya sangat berdampak pada meningkatnya cost of financing pada sektor keuangan dan menurunkan dampak tingkat inflasi, tetapi justru pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan di atas 5%.

“Saat ini Bank Indonesia dan juga pemerintah bekerja sama secara sinergi untuk menahan laju inflasi, di mana pemerintah memberikan insentif dengan memberikan subsidi untuk menahan inflasi, meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara makro agar roda perekonomian dapat terus berjalan dan meningkatkan besaran kue agar keluar dari “Danger Zone”,” paparnya.

Arief mengungkapkan, bahwa keberhasilan di sektor keuangan seperti bank, asuransi dan pembiayaan yang mampu melewati “Danger Zone” dengan tetap menjaga performanya dan eksistensinya di ranah digital sampai dengan saat ini.

" Itulah yang telah mengisnpirasi Infoekonomi.id untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan di tengah-tengah kondisi geopolitik ekonomi global," jelasnya.

Arief mengatakan, Top Corporate Finance Award 2022 merupakan penghargaan bergengsi dan spesial bagi perusahaan-perusahaan kategori bank, asuransi dan pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya untuk terus eksis dan semakin meningkatkan performa perusahaan.

“Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para perusahaan yang menerima penghargaan ini,” tegas Arief menutup sambutannya.

Sementara CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo mengatakan, Tras N Co Indonesia sebagai perusahaan consulting yang sejak awal fokus pada pertumbuhan brand dan bisnis di Indonesia.

Tras N Co Indonesia berinisiasi untuk menganalisa lebih dalam kinerja-kinerja perusahaan lingkup keuangan dalam membangun Corporate brand dan kinerja keuangan yang baik melalui penilaian Top Corporate Finance Award 2022.

Tri menambahkan, pihaknya melakukan sebuah riset untuk mengungkap perusahaan-perusahaan melalui kinerja keuangan dengan prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik berdasarkan tiga parameter penilaian.

Tiga paremeter itu adalah Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Digital Corporate Brand Image Aspect dan Revenue & Nett Profit Aspect

Selanjutnya penghargaan Top Corporate Finance Award 2022 diberikan kepada perusahaan yang berhasil meraih total skor minimum yang telah ditetapkan dalam tiga kategori.

Top 50 Corporate untuk kategori Perbankan, Top 50 Corporate untuk kategori Asuransi dan Top 25 Corporate untuk kategori Pembiayaan.

Penilaian dilakukan mulai bulan Juni hingga Agustus 2022 terhadap 108 perusahaan perbankan, 136 perusahaan asuransi dan 213 perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Riset ini dilakukan dengan metode desk research dengan menggunakan tiga parameter penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Digital Corporat Image Aspect dan Revenue & Nett Profit Aspect.

Berikut nama-nama perusahaan penerima anugerah Top Corporate Finance Award 2022.

Kategori Bank : PT Bank DKI, PT BPD Kalimatan Tengah, PT BDP Bali, PT BPD Kalimantan Selatan.

Kategori Asuransi: PT Asuransi Tri Pakarta, PT Bhinneka Life Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Bumiputera), PT Indolife Pensiontama, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Taspen, dan PT Great Eastern Life Indonesia.

Kategori Pembiayaan: PT Bussan Auto Finance dan PT Mandiri Tunas Finance. (RO/OL-09)