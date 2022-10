Sandiaga Uno Ajak Generasi Muda Mencontoh Daya Juang Atlet Binaraga 

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para generasi muda untuk mencontoh daya juang para atlet binaraga Indonesia yang dapat membawa nama harum Indonesia di kancah kompetisi skala internasional.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat melepas atlet binaragawan dan brand lokal Evolene ke Amateur Olympia Las Vegas 2022 dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (24/10).

Sandiaga Uno mengungkapkan ada sejumlah cabang olahraga yang tersambung secara otomatis dengan sektor pariwisata yakni gym dan golf.

"Banyak yang tanya kok ini binaraga kok nyambung ke Kemenparekraf. Tapi ternyata ada dua cabang olahraga yang langsung connect ke kita yaitu fitness gym dan lapangan golf. Karena hubungannya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Sandiaga Uno.

Ia menyebutkan event yang akan diikuti oleh dua binaragawan Indonesia tersebut juga pernah diikuti oleh artis Hollywood kelas dunia.

"Ini Olympia yang diikuti Arnold Schwarzenegger dan juara. Seperti kita ketahui Arnold punya karir binaragawan dulu kemudian menjadi entertainment, artis, kemudian menjadi gubernur, politisi," ungkap Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno berharap dengan prestasi dua binaragawan Indonesia tersebut selain menjadi inspirasi bagi generasi muda juga dapat mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia.

"Ini jadi ada dua, satu adalah atlet Indonesia berlaga mengharumkan nama bangsa, mudah-mudahan menang, kami doakan. Kedua adalah produk Indonesia mendunia yaitu Evolene yang akan di-launching di Las Vegas 16 Desember 2022 nanti," tuturnya.

Di usia yang sudah di atas 50 tahun, Sandiaga Uno menyebutkan akan kesulitan apabila kondisi fisik tidak mumpuni. Sehingga dirinya selain rutin olahraga kardio dirinya juga rutin weight lifting atau fitness.

"Kami mendukung memberikan fasilitas sport tourism, nanti bekerja sama dengan Evolene. Kami berharap ada program berkelanjutan dan kami dukung," jelasnya.

"Kita juga akan kembangkan Sport Tourism. Championship itu bisa kita lakukan di destinasi super prioritas. Saat kita bisa menjadi tuan rumah. Apalagi olahraga untuk menciptakan tubuh atletis ini banyak diminati generasi muda," pungkas Sandiaga Uno.

Sementara itu, CEO & Founder Evolene, Christian Dicky menyebutkan pihaknya mendapatkan kesempatan tampil di Amateur Olympia Las Vegas 2022 pada Desember nanti.

"Kita di sana nanti akan 10 hari. Launching produk kita juga yang termasuk ekonomi kreatif. Harapannya atas dukungan mas menteri kami bisa memperkenalkan produk lokal untuk bisa masuk level internasional dan tentunya bisa memberikan kesempatan bagi atlet binaraga Indonesia untuk berlaga di kelas dunia," ujar Christian Dicky.

Ia mengungkapkan kelebihan produknya selalu menginvestasikan dalam kampanye agar masyarakat mau berolah raga dan mendukung atlet untuk berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia.

"Kedua atlet kami keduanya sudah memenangkan event pertandingan di Singapura pada Agustus dan sudah memenangkan 10 mendali emas. Sehingga kita bisa berprestasi di tingkat internasional," ungkap dia.

Dicky menyebutkan untuk menjadi body builder ini selain kerja keras, latihan, konsistensi, tapi ada faktor body genetik, karena mereka memiliki tulang faskula lebar dan pinggang kecil, ini didominasi dari atlet dari Afrika, Amerika, dan Eropa Tengah.

"Harapannya dengan fasilitas yang kita berikan bisa mendorong kedua atlet binaraga Indonesia memberikan prestasi terbaik di Las Vegas," tutur Dicky.



Atlet Binaragawan, Chrisna Purnama Putra dalam kesempatan talk show bersama Sandiaga Uno tersebut bercerita dirinya memulai dari kelas paling bawah.

"Saya ingin bisa bertanding ke luar negeri dan impiannya menjadi juara dunia. Agar saya bisa menginspirasi generasi muda. Saya termasuk paling muda di antara atlet binaraga lainnya, saya baru 26 tahun," kata Chrisna.

Ia berharap prestasi yang ia torehkan dapat memberi inspirasi bagi generasi muda untuk bisa memiliki badan ideal dari usia muda.

"Kalian harus ingat pesan saya bahwa untuk memiliki badan ideal itu tidak mesti memiliki uang yang banyak," terang Chrisna.

"Saya dulu pernah jadi pengamen, OB (office boy), saya pernah melewati berbagai proses yang hampir menyerah untuk menjadi body builder. Jangan jadikan ekonomi sebagai hambatan dan rintangan yang membuat usaha kita menjadi yang terbaik terhenti," tambahnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk rutin berolahraga agar bisa menghindari penyakit diabetes yang kerap muncul di usia 50 ke atas.

"Kurangi karbohidrat terlalu berlebihan, sehingga jumlah kalori yang masuk tetap terkontrol dan seimbang," jelas Chrisna.

Menambahkan, Atlet Binaragawan, Fareza Febriano menyebutkan sejumlah tips untuk menjadi binaragawan kelas dunia dan dapat membawa nama harum Indonesia.

"Resep nya latihan yang keras dan konsisten, minimal 1-2 jam setiap hari. Buat teman-teman semua, pesan saya bagi para atlet binaraga dan tekun di dunia fitness, rajin latihan, tetap konsisten, jaga pola makan, dan jangan lupa ingat target ingat Evolene," kata Fareza. (RO/OL-09)