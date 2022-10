Matrix NAP Info Raih Penghargaan Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2022

PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix NAP Info) berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards (IDIA) 2022 dengan kategori “Best Digital Partnership In ICT Services 2022”.

Penghargaan itu diselenggarakan oleh majalah Business Update Indonesia dan Business Asia Indonesia bekerjasama dengan ICT Institute dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pusyantek Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Managing Director Matrix NAP Info Thomas Dragono menerima secara langsung penghargaan di acara puncak yang dilaksanakan di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat.

“Melalui penghargaan ini kami akan terus berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dalam mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh. Selain itu, kami juga berharap melalui usaha-usaha implementasi solusi IT yang dilakukan oleh Matrix NAP Info juga dapat turut mendukung program pemerintah terutama dalam hal mendukung digital literasi di Indonesia.” ujarnya.

Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2022 merupakan ajang bergengsi yang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berhasil melakukan inovasi terkait adopsi teknologi digital dalam memberikan layanan yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketua Penyelenggara IDIA Awards 2022 Sukatna mengatakan, selain pentingnya sinergi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan suatu inovasi, penting pula bagi perusahaan saat ini untuk melakukan kolaborasi.

Baca juga : Bio Farma Raih Penghargaan Pengekspor Teladan

Untuk itu, Matrix NAP Info dinilai sudah mampu mengintegrasikan dan mengkolaborasikan berbagai aspek teknologi untuk pertumbuhan ekosistem industri yang kondusif. Salah bukti nyata adalah dengan kehadiran MDC JK3 Plaza Kuningan sebagai lokasi alternatif bertemunya para stakeholder Internet Service Provider (ISP) yang ada di Indonesia.

Matrix NAP Info diharapkan akan terus berkomitmen dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam mewujudkan suatu produk atau pelayanan yang bisa memberikan kemudahan dan manfaat baik bagi konsumen yang lebih luas.

Mengusung tema ‘‘Strengthening Indonesia Through Technological Innovation After The Pandemic’’, penilaian IDIA Awards 2022 dilakukan berdasarkan pada Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam sambutan yang disampaikan Dirjen APTIKA Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan pihaknya sangat menyambut baik kegiatan ini.

“Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2022 yang diselenggarakan oleh majalah Business Update Indonesia ini, sangat selaras dengan arah kebijakan Presiden RI yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yakni percepatan transformasi digital guna mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, baik di instansi pemerintahan, korporasi bisnis, maupun institusi lainnya. Oleh karenanya, Kemenkominfo RI sangat mendukung kegiatan ini,” ujarnya. (RO/OL-7)