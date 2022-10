Kemendag: Mitra Dagang dari 17 Negara Catatkan Transaksi Sebesar US$ 376 Juta

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Didi Sumedi menegaskan pemerintah mendorong pelaku usaha Indonesia untuk terus membina hubungan dagang dengan mitra di luar negeri. Demikian disampaikan dalam penandatanganan 17 kesepakatan dagang dengan mitra dagang dari sepuluh negara yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten sebagai bagian dari agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37.

"Total nilai 18 kesepakatan dagang pada hari ketiga gelaran TEI ke-37 lebih dari US$ 376 juta dari 17 negara. Produk yang ditransaksikan meliputi produk makanan dan minuman, karpet, kopi dan teh, produk bulu mata, peralatan pecah belah, sirup obat batuk, dan pupuk organik," kata Didi dalam keterangan resmi, Sabtu (22/10).

Didi menambahkan, pelaku usaha yang terlibat dalam kesepakatan tersebut berasal dari Kanada, Afrika Selatan, Meksiko, Kolombia, Nigeria, Mesir, Uni Emirat Arab, dan diaspora Indonesia (Qatar, Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Australia, dan Singapura) untuk kontrak pembelian. Kemudian, tiga negara terlibat dalam kesepakatan imbal dagang, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Filipina.

Total nilai penandatanganan pada hari pertama (19/10) senilai US$ 1,19 miliar, hari kedua (20/10) US$ 261 juta. Dengan demikian, total nilai penandatanganan hingga hari ini tercatat US$ 1,83 miliar. Didi meyakini, nilai tersebut akan terus meningkat mengingat TEI ke-37 secara daring masih digelar hingga 19 Desember 2022.

Didi melayangkan apresiasi terhadap perwakilan perdagangan yang aktif memfasilitasi penandatanganan tersebut. "Saya optimistis, kepercayaan dan antusiasme pelaku usaha luar negeri terhadap Indonesia sejalan dengan tema TEI ke-37 "Strengthening Global Trade for Stronger Recovery”,” ujar Didi.

Teken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Pada kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal PEN dan ASEI sepakat mengadakan perjanjian kerja sama. Hal itu bertujuan meningkatan ekspor nasional berdasarkan nota kesepahaman kedua institusi. Nota kesepahaman telah ditandatangani pada Mei 2022 silam dan berlaku hingga tiga tahun ke depan.

Didi menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi asuransi perdagangan luar negeri serta pengembangan ekspor bagi eksportir dan calon eksportir. Diharapkan penandatanganan tersebut mampu menggambarkan semangat menjaga pertumbuhan ekspor.

“Terkait penandatanganan kerja sama tersebut, diharapkan dapat menguatkan kepercayaan antara pelaku usaha indonesia dengan mitra dagang di luar negeri semakin terjalin. Kedua, ingin memberikan efek insentif pada para pelaku usaha, khususnya yang akan menjadi eksportir untuk memasuki ke pasar global,” pungkas Didi. (OL-12)