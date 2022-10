Jenis, Manfaat, dan Sumber Pendanaan Kewirausahaan

PADA dasarnya kegiatan kewirausahaan mencakup berbagai bentuk kegiatan yang dibutuhkan dengan tujuan menciptakan atau melaksanakan suatu perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas. Dapat dikatakan komponen fungsi dari produknya belum diketahui.

Jenis-jenis kewirausahaan

Kewirausahaan memiliki beberapa jenis. Dalam buku pendamping Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk SMK/MAK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen Kelas XI, penulis Priyo Candra Pratama, dan penerbit Swadaya Murni, Stave Blank berpendapat wirausaha dibagi menjadi beberapa jenis.

1. Kewirausahaan bisnis kecil.

Wirausaha dengan usaha kecil makin menjamur di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu hal yang menggembirakan mengingat kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kemandirian. Namun perlu diketahui wirausaha dengan usaha yang kecil harus dijalankan dengan telaten dan bertahap serta hati-hati. Hal tersebut dilakukan agar usaha tidak layu sebelum berkembang.

2. Usaha rintisan yang berkembang.

Jenis usaha ini berbeda dengan kewirausahaan bisnis kecil. Pada jenis wirausaha rintisan berkembang, seorang pengusaha harus tahu usaha yang dijalankan suatu saat akan mengubah wajah dunia. Usaha yang dijalankan mampu menarik investor untuk memberikan dana dengan jumlah besar. Mereka akan membutuhkan pekerja yang memiliki tingkat kepribadian dan kejelasan yang unggul.

3. Usaha besar.

Pada dasarnya usaha besar memiliki siklus hidup yang terbilang terbatas. Usaha besar akan tetap selalu berkembang selama usaha tersebut melakukan berbagai bentuk inovasi menawarkan produk yang bervariasi. Perubahan selera dari konsumen, tata hukum, teknologi baru, dan kompetitor baru merupakan berbagai hal yang dapat memengaruhi naik dan turunnya suatu usaha besar.

4. Kewirausahaan sosial.

Wirausaha sosial merupakan investor yang menciptakan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang mampu memenuhi kebutuhan sosial. Namun wirausahawan sosial memiliki cita-cita atau tujuan bahwa usaha yang dibangunnya dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha dalam bidang sosial dapat berwujud usaha biasa, nonprofit, atau gabungan dari kedua usaha tersebut.

Manfaat wirausaha

1. Kebebasan finansial.

2. Kebebasan waktu.

3. Membuka lapangan kerja.

4. Kemandirian.

5. Sarana mewujudkan ide yang ekstrem.

6. Solusi anti-PHK.

7. Kesempatan masih luas.

8. Orang dan bisa dipelajari.

Sumber pendanaan kewirausahaan

1. Metode bootstrapping.

Bootstrapping merupakan salah satu bentuk metode seorang wirausahawan berusaha mengurangi utang dan pendanaan modal kepada pihak luar seperti investor dan bank. Pada umumnya pihaknya melakukan metode bootstrapping lebih memilih menggunakan kartu kredit pribadi.

Dalam penggunaan metode bootstrapping juga memberikan risiko yang besar bagi para wirausaha. Namun pengusaha menjadi lebih bebas dalam mengembangkan usaha mereka. Berbagai jenis usaha yang menjadi usaha raksasa berkat menggunakan metode bootstrapping misalnya Dell dan Facebook.

a. Bootstrapping with crowdfunding.

Crowdfunding merupakan salah satu ide pertama yang paling banyak digunakan oleh wirausahawan. Crowdfunding merupakan penggalangan atau mengumpulkan modal yang berasal dari jaringan sosial.

b. Bootstrapping with business partner.

Business partner atau mitra bisnis terkadang sering kita kenal dengan sebutan co-founder. Pada dasarnya usaha kecil akan menjadi besar jika ada mitra bisnis. Yang satu menangani di belakang layar dan yang satu berperan sebagai ujung tombak.

c. Bootstrapping with strategic partner.

Pada dasarnya strategic partners tidak selalu berupa uang tunai, tetapi dapat berupa kemitraan yang melebihi itu. Salah satu contohnya yaitu berbagi sumber daya (bakat atau keterampilan), berbagai klien, jangkauan pasar, dan ruang komersial.

d. Bootstrapping with future customers.

Customers atau pelanggan merupakan bagian sumber utama dari pendapatan usaha. Future customers dapat diartikan sebagai pembeli yang membeli produk meskipun produk tersebut belum jadi. Sebagai pengusaha kita dapat memberi insentif mereka dengan memberikan potongan harga atau harga khusus pada produk yang belum jadi tersebut. Contohnya, pembeli perumahan.

e. Give it away for free (Selama masa promo saja).

Sebagai pengusaha baru, saat menjual produk baru umumnya pembeli selalu memiliki rasa takut atau khawatir jika menjadi pembeli pertama. Hal tersebut karena sebagai pembeli pertama belum mengetahui mutu atau kualitas produk tersebut sehingga pengusaha dapat memberikan potongan harga atau gratis untuk mencobanya.

f. Bootstrapping with credit cards.

Terdapat beberapa pengusaha yang memulai usahanya dengan menggunakan kartu kredit. Contohnya, pengusaha memulai bisnis dengan berjualan kue untuk dimasukkan di sekolah atau toko-toko.

g. Bootstrapping with interns.

Salah satu dari bootstrapping yaitu memulai suatu usaha dengan cara merekrut karyawan magang. Dengan merekrut karyawan magang, pengusaha mampu menghemat pengeluaran untuk biaya gaji. Namun sebagai pengusaha harus memiliki waktu dan kesabaran untuk melatih mereka.

2. Pendanaan eksternal.

Tidak selamanya penggunaan metode bootstrapping dapat menjamin modal suatu perusahaan. Ada kalanya perusahaan juga membutuhkan bantuan yang berasal dari pihak luar dengan tujuan agar perusahaannya terus berjalan. Jenis-jenis pendanaan dari luar yang dapat digunakan untuk membiayai perusahaan.

Baca juga: Pengertian Kewirausahaan dan Karakteristik

a. Investor malaikat.

Walaupun tidak ada penjelasan resmi dari investor malaikat, tetapi berbagai sumber memberikan ciri utama angel investor yaitu salah satu investor individual atau pebisnis sukses yang kemudian menginvestasikan dana pribadi dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Dana investasinya kurang dari US$1 juta.

b. Venture capitalist.

Menurut Nasional Venture Capital Association, venture capitalist ialah para investor profesional yang mengkhususkan diri dalam pendanaan dan membangun perusahaan baru yang inovatif. Venture capitalist merupakan jenis investasi jangka panjang yang dilakukan dengan pendekatan turut terlibat dengan semua investasi mereka dan turut aktif bekerja sama dengan tim manajemen wirausaha dengan tujuan membangun perusahaan besar. Investasinya sebesar US$1 juta atau lebih.

c. Pengelola investasi global/hedge fund.

Pengelola investasi global atau sering disebut dengan hedge fund yaitu kumpulan dana terstruktur yang dikumpulkan dari masyarakat kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi pada berbagai instrumen investasi. Ini akan memastikan tingkat pengembalian yang tinggi serta risiko usaha yang tinggi. (OL-14)