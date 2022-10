SIG Dukung Akselerasi Pencapaian Target Penurunan Emisi Karbon

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus mengakselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon berkolaborasi dengan sesama badan usaha milik negara (BUMN).



Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan perseroan telah melakukan sejumlah inisiatif dalam upaya dekarbonisasi di antaranya, penurunan

clinker factor, inovasi teknologi, penggunaan bahan bakar alternatif melalui refused derived fuel (RDF) dan penggunaan panel surya, serta pemanfaatan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan.



"Selama semester I 2022, SIG berhasil menekan emisi karbon hingga 592 kg CO2/ton semen atau turun sebesar 2,5 % (setara 15 kg CO2/ton

semen) yang dikontribusikan dari penurunan clinker factor sebesar 0,8 % menjadi 69,4 % dan peningkatan thermal substitution rate (TSR) sebesar 1,7 % menjadi 6,8 %,"; ujar Donny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/10).



Setelah merilis Sustainability Framework pada pekan lalu, emiten berkode saham SMGR itu terus mempromosikan inisiatif berkelanjutan yang telah ditetapkan perseroan untuk mendorong upaya dekarbonisasi sebagai bentuk dukungan terhadap Kementerian BUMN dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia mencapai target net zero carbon emission pada 2060.



Dalam rangkaian acara SOE International Conference yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, SIG bersama tujuh BUMN yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Perum Perhutani, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani Letter of Intent tentang Proyek Pilot Perdagangan Karbon Voluntary Carbon Market Kementerian Badan Usaha Milik Negara (VCM BUMN).



Penandatanganan Letter of Intent VCM BUMN dimaksudkan untuk mendukung pembentukan kapabilitas dan proyek pilot perdagangan karbon di lingkungan BUMN dengan memperhatikan aspek-aspek teknis, keekonomian, regulasi serta ketentuan lainnya yang berlaku.



Selain penandatanganan Letter of Intent VCM BUMN, SIG juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di lokasi operasional SIG. PTBA melalui anak usahanya, PT Bukit Energi Investama (BEI), akan membangun PLTS di Semen Padang untuk mendukung operasional pabrik PT Semen Padang.



Pembangunan PLTS mencakup PLTS rooftop dan PLTS ground mounted yang ditargetkan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2023-2024. Listrik dari PLTS akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional produksi, penerangan, dan perkantoran yang diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan biaya energi yang lebih efisien.



"Kerja sama dengan PTBA dalam pembangunan PLTS di pabrik PT Semen Padang ini sejalan dengan Sustainability Initiatives SIG untuk mendukung upaya penurunan emisi karbon. Upaya ini tidak hanya didorong oleh profit semata. Namun lebih dari itu, keinginan untuk menjadi industri building material yang memberdayakan stakeholders dalam menciptakan sustainable living di masa depan," ujar Donny. (Ant/E-1)