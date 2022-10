Eksibisi Teknologi Metaverse Akan Hadir di KTT G20, Bali

DALAM rangka mendukung visi pemerintah Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Meta bersama dengan mitra termasuk pemerintah, industri, organisasi, dan kelompok akademisi menghadirkan informasi dan pengalaman terkait metaverse.

Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta WIR Group akan menyuguhkan Eksibisi Teknologi Metaverse, yakni sebuah “sentuhan awal” terhadap metaverse yang akan mengajak orang-orang untuk melihat manfaat dari metaverse.

Press conference yang diadakan pada Rabu (19/10) di Kantor Meta Indonesia, Jakarta Selatan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Dr. Ir. Bonifasius Pudjianto, M.Eng, CEO atau Country Director Meta di Indonesia Pieter Lydian, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia Landry Subianto, Chief Sales and Marketing Officer WIR Group di Jakarta Gupta Sitorus, dan Secretary Executive of Research and Partnership CfDS Universitas Gadjah Mada Anisa Pratita Kirana Mantovani.

G20 akan membahas 3 isu yaitu energi, kesehatan, dan transformasi digital. Kemudian sehubungan dengan transformasi digital, Eksibisi Teknologi Metaverse di G20 bersama KOMINFO menjadi “ketua kelas” di dalam digital working group.

“Eksibisi Teknologi Metaverse akan membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendobrak batas-batas ruang untuk mengakses pendidikan serta memberikan pengalaman kaya dan berbeda dalam moda perdagangan untuk menggerakkan ekonomi. Kita tidak boleh ketinggalan untuk ikut dalam evolusi teknologi masa depan ini dan harus bisa mengambil manfaatnya bagi tanah air.” tutur Boni.

Eksibisi Teknologi Metaverse memiliki dua pilar utama berupa pendidikan dan perdagangan. Dalam pilar Masa Depan Pendidikan, teknologi telah membantu membuat belajar lebih menyenangkan dan efektif dengan berbagai pengalaman yang menarik dan mendalam. Sementara dalam pilar Masa Depan Perdagangan, Eksibisi Teknologi Metaverse akan membagikan pengalaman berbelanja yang meliputi lima (5) dimensi, yaitu persepsi, emosi, pemikiran, perilaku, dan hubungan.

“Meta terus mendukung visi pemerintah Indonesia dan pertemuan G20 dalam mewujudkan teknologi masa depan, khususnya metaverse, melalui serangkaian produk teknologi, program dan investasi, serta kemitraan.” kata Landry Subianto.

Sementara itu WIR Group juga sedang membangun Nusameta yang merupakan metaverse Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal Indonesia. ““Pengalaman digital yang kami tampilkan dalam kolaborasi dengan Kominfo dan Meta ini - yang mengusung tema “When Tomorrow is Now — merupakan cuplikan-cuplikan teknologi augmented reality yang menjadi salah satu backbone technology dari sebuah platform metaverse,” ujar Gupta.

Inisiatif kolaboratif antara Meta dengan berbagai mitra sudah dilakukan sejak pertengahan tahun dengan memberikan edukasi dasar mengenai apa itu metaverse di Yogyakarta, dilanjutkan dengan pelatihan UKM di Labuan Bajo.

Central for Digital Society/ CfDS Universitas Gadjah Mada yang juga menjadi mitra strategis dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia menegaskan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat merupakan satu hal yang penting dalam transformasi digital.

“Untuk mendukung pentingnya meningkatkan konektivitas dan literasi digital di Indonesia dalam menyambut teknologi masa depan kami melakukan berbagai kegiatan substansi, stakeholder management hingga sosialisasi berbagai riset mendalam kami,” ungkap Anisa.

Pieter Lydian mengungkap 3 pilar dari Meta Indonesia yaitu Produk, Kemitraan, dan Program. “ Kami meluncurkan produk NFT, menjalin kemitraan untuk menghadirkan pengalaman metaverse dengan peningkatan konektivitas serta menjalankan program mendukung talenta-talenta di Indonesia dan inovasi teknologi untuk menciptakan ekosistem teknologi yang lebih inovatif dan bertanggungjawab,” tuturnya. Bahkan mereka sedang dalam proses untuk membangun dua kabel bawa laut untuk memperkuat konektivitas bersama mitra regional dan global. (OL-6)