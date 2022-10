GPA The People's Choice 2022 Sukses Besar, Kumpulkan Lebih Dari 130 Ribu Suara Konsumen  

PUNCAK pagelaran Golden Property Awards (GPA) The People’s Choice sukses digelar, bertempat di Bengkel Space, SCBD, Jakarta pada Kamis (13/10). Ajang yang merupakan hasil kolaborasi dari 99 Group dan Indonesia Property Watch (IPW) ini, merupakan penghargaan pertama dan satu-satunya di bidang properti yang melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam pemilihan pemenangnya.

Tampil dengan konsep yang berbeda, GPA The People's Choice merupakan edisi khusus dari Golden Property Awards memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat langsung menentukan produk properti terbaik menurut pilihan mereka.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan, pihaknya ingin dapat melibatkan masyarakat luas di ajang penghargaan properti, khususnya para konsumen yang pastinya lebih tahu produk seperti apa yang paling mereka inginkan.

"Nah, GPA The People’s Choice menjadi ajang properti berbasis poling konsumen yang terbanyak dan terluas sampai saat ini," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10).

Dengan berkolaborasi bersama 99 Group sebagai platform properti terbesar di Tanah Air, GPA The People’s Choice dapat dipastikan mampu menjangkau berbagai kalangan konsumen, berbekal kekuatan teknologi dan dukungan strategi pemasaran yang menyeluruh.

Bawa Tagline #YourVoiceMatters, GPA The People’s Choice Disambut Antusias oleh Masyarakat dan Pebisnis Properti

Sebagai edisi perdananya, GPA The People’s Choice 2022 hadir dengan semangat untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat di Indonesia, dibuktikan dengan tagline bertajuk #YourVoiceMatters.

Senior Vice President of Marketing 99 Group Indonesia Bharat Buxani menjelaskan, tagline #YourVoiceMatters dipilih karena ingin menyampaikan pesan kepada para konsumen, bahwa setiap suara yang mereka berikan lewat GPA The People’s Choice itu sangatlah berarti.

"Maka dari kami membuat sistem voting khusus yang mudah diakses, namun tetap memiliki validitas tinggi untuk memastikan kualitas pemenangnya," jelasnya.

Bharat menambahkan, tim pemasaran 99 Group telah menerapkan strategi marketing omnichannel melalui aktivasi online dan offline, kampanye email direct marketing ke ribuan kontak konsumen, dan artikel blog dengan jutaan traffic bulanan. Sistem voting dibuat secara satu pintu dengan validasi yang dilakukan secara real-time melalui laman goldenpropertyawards.com.

GPA The People’s Choice berhasil mendapat sambutan yang baik dari kalangan pebisnis properti yang telah lama menantikan hadirnya ajang penghargaan real estate berbasis konsumen di Indonesia. Mulai dari pengembang, kantor agen, produsen bahan bangunan, bank, hingga selebriti terkemuka turut menyambut hangat proses nominasi hingga voting yang berjalan dari 4 September hingga 4 Oktober 2022.

Antusiasme luar biasa juga diterima oleh GPA The People’s Choice dengan jumlah suara konsumen yang mencapai lebih dari 136 ribu voting yang tersebar di 38 kategori penghargaan.

Tercatat, tujuh kategori dengan total voting konsumen terbanyak, yaitu Favorite Subsidized Housing Project, Favorite Millennial Home Design, Favorite Luxury Home Design, Developer Brand of The Year, Property Agent Company of The Year, Favorite Bank - KPR Syariah, dan Favorite Bank-KPR Konvensional.

“Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada partner, pebisnis properti, brand, dan tentunya masyarakat yang sudah terlibat dalam pemilihan GPA The People’s Choice perdana ini. Semoga ke depannya, kami bisa terus meningkatkan kualitas penilaian untuk memberikan standar pemilihan produk properti yang semakin tepercaya,” tambah Ali.

Malam puncak GPA The People’s Choice diadakan secara eksklusif dengan penuh semarak hiburan berkualitas, yang dihadiri oleh para pemenang, perwakilan Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), sponsor, dan stakeholders penting industri properti Indonesia.

“GPA The People’s Choice ini harapannya bisa jadi golden standard dan barometer tertinggi, untuk seluruh masyarakat yang ingin mencari hunian, maupun produk-produk properti lainnya dengan berbekal standar tinggi dari tim profesional kami,” tutup Bharat. (RO/OL-7)