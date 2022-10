Penuhi Ekspor, Produsen Perlengkapan Bayi Perluas Pabrik di Serang

PABRIK perlengkapan bayi dan perawatan ibu di Kawasan Industri Cikande, Jalan Raya Modern Industri, Nambo Ilir, Kabupaten Serang, Banten, diperluas untuk memenuhi permintaan pangsa ekspor.

Pembangunan pabrik baru ini sudah berjalan sejak 3 tahun lalu sebelum Indonesia terkena pandemi Covid-19. Akhirnya pembangunan pabrik ini bisa terus berjalan hingga selesai dan bisa digunakan pada tahun 2022.

“Produk yang diproduksi di pabrik Pigeon Indonesia ini dipasarkan ke pasar domestik Tanah Air, juga diekspor ke sejumlah negara. Di antaranya ke negara-negara ASEAN, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya,” kata President Director PT Pigeon Indonesia, Masataka Hongo, dalam keterangan pers, Kamis (13/10).

Masataka menyebut pabrik baru ini sebenarnya merupakan perluasan dari pabrik yang sebelumnya sudah ada di lokasi yang sama.

Masataka berharap dengan beroperasinya pabrik baru ini maka bisa semakin melebarkan pemasaran produknya demi memenuhi kebutuhan Ibu dan bayi, baik di Indonesia maupun manca negara.

Peresmian pabrik dihadiri juga President and CEO, Pigeon Corporation, Norimasa Kitazawa; dan Chairman of the broad of Pigeon Singapore Pte,Ltd, Yusuke Nakata.

Norimasa Kitazawa mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya telah berkembang dan memiliki merek yang kuat di lebih dari 40 negara, dengan anak perusahaan di Singapura, Tiongkok, India, Malaysia, Indonesia, dan Amerika Serikat.

“Saat ini kami adalah pemimpin pasar dalam produk bayi dan produk perawatan ibu. Selain memproduksi botol dan dot, juga memproduksi dot, pompa ASI, perlengkapan mandi bayi, popok, tisu bayi dan juga makanan bayi,” katanya.

Sementara itu, Yusuke Nakata menambahkan, untuk menunjang kesehatan dan kenyamanan kehidupan sehari-hari bagi bayi dan orang tua, pihaknya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam aspek kehidupan sehari-hari melalui sentuhan produknya.

“Fokus kami terletak pada pembentukan kenyamanan yang telah menjadikannya sebagai pilihan terpercaya oleh para orang tua di seluruh dunia,” ujarnya. (RO/OL-09)