Broker Weltrade Tawarkan Trading yang Aman dan Transparan

BROKER Weltrade menjadi platform yang komprehensif untuk trading dan investasi. Weltrade hadir dengan pendekatan loyal dan cermat, serta memiliki fitur dan ketentuan yang fleksibel untuk setiap klien.

"Kini, Weltrade adalah salah satu yang teratas dalam industri trading, menyediakan layanan yang profesional dan nyaman bagi trader di seluruh dunia," kata Public Relation Manager Weltrade, Daria Pankova, dalam keterangan pers, Rabu (12/10).

Pankova mengatakan bahwa perusahaan Weltrade didirikan pada tahun 2006 oleh para trader, analis, dan spesialis teknologi yang profesional, yang ingin mengangkat level keuangan dan teknologi internasional.

"Dengan pengalaman selama 16 tahun di pasar forex (foreign exchange) dan trading online, Weltrade telah merebut banyak perhatian trader yang ingin mengakses pasar keuangan global," jelasnya.

"Broker Weltrade memiliki misi untuk menyediakan komunikasi langsung dan ketentuan trading yang aman serta transparan kepada para trader, dengan cara meningkatkan layanan secara terus-menerus," kata Pankova.

Broker Weltrade, menurut Pankova menawarkan fitur-fitur unggulan berikut kepada para trader

"Sebanyak 250 alat trading, termasuk indeks, energi, logam, dan mata uang digital, asuransi deposit pintar, trading yang mudah diakses, mulai dari $1, dan cashback hingga 6% per tahun," jelasnya.

Selain itu, Weltrade juga memiliki fitur seperti deposit dan penarikan tercepat di pasar, alat bantu riset: kalkulator trading dan kalender ekonomi, platform MetaTrader 4 & 5 dengan fitur-fitur spesial.

"Juga masih ada promosi dan penawaran menarik, program pendidikan dan alat pelatihan, program kemitraan dengan program loyalitas tiga-tingkat, dan dukungan multibahasa lengkap, 24/7," ujar Pankova.

Weltrade juga menawarkan alat bantu inovatif untuk trader dari semua tingkatan, dengan bonus deposit 100%, bebas biaya komisi, dan program afiliasi yang mudah untuk diikuti.

"Umpan balik pengguna selalu menjadi pertimbangan dalam menciptakan produk, ketentuan trading, dan program bonus," ucapnya.

Pencapaian dan penghargaan

Broker Weltrade telah memberikan layanan berkualitas kepada trader di seluruh dunia.

Pada Desember 2020, perusahaan mencatat sebanyak 600.000 trader aktif dari 180 negara.

Weltrade menawarkan berbagai alat trading, instrumen keuangan, dan tim dukungan pelanggan yang siap untuk menyelesaikan masalah apa pun.

Selama bertahun-tahun, broker Weltrade telah menerima berbagai penghargaan bergengsi yang membuktikan kredibilitas dan keandalan broker.

Penghargaan tersebut adalah Asia Forex Expo international exhibition's Best Foreign Broker, 2019, Best Customer Service Award, 2017, Forex Expo Awards in Russia's Best Forex Affiliate Program, 2015.

Selain itu, masih ada Shanghai Forex Expo international exhibition's Best Trade Executions, 2015, Best Customer Service Russia category of Best Forex Broker, 2014, dan Business Olimp Awards, 2014.

Keamanan dan kepercayaan

"Keamanan dana klien adalah prioritas utama broker Weltrade. Mereka memiliki sistem keamanan berlapis, autentikasi dua faktor, verifikasi akun yang kuat, dan dukungan setiap saat untuk menyelesaikan masalah apa pun," papar Pankova.

Waltrade membuktikan keandalannya melalui tindakan nyata; salah satunya adalah komunikasi langsung dengan klien, yang dapat menjadi alasan baik dalam memilih broker ini untuk trading.

"Layanan pelanggan berkualitas tinggi, pendekatan secara pribadi, dan penanganan masalah yang cepat adalah beberapa di antara banyak umpan balik dari pengguna Weltrade di seluruh dunia," tutur Pankova. (RO/OL-09)