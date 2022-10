September, Harga Beras sudah Naik 2,56%

SAAT ini terjadi kenaikan harga beras. Bahkan, kenaikan harga beras mencapai rata-rata 2,56%.

"Memang kita lihat harga beras ini sedang naik. Pada September sampai saat ini rata-rata kenaikannya 2,56%. Ini juga menyumbang inflasi sebesar 0,08%," ungkap Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra kepada Media Indonesia, Rabu (12/10).

Lebih lanjut Syailendra menegaskan bahwa pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras hasil panen petani. Diperkirakan selama periode Oktober-November 2022 beras hasil panen petani akan mencapai 7 juta ton.

"Kami menugaskan Bulog untuk penyerapan. Badan Pangan Nasional juga sudah memberikan fleksibilitas harga supaya Bulog bisa menyerap dengan cepat," kata Syailendra.

Baca juga: Mendag Ditelepon Dua Kali oleh Presiden, Harga Beras Jangan Sampai Naik

Menurutnya, Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa Bulog dapat membeli beras di harga Rp8.800 per kg. Hal ini dilakukan agar penyerapan beras oleh Bulog dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Perlu diketahui, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata harga beras per September 2022 untuk beras premium mencapai Rp10.225 per kg, beras medium Rp9.785 per kg, dan beras luar kualitas Rp9.465 per kg. "Jadi saat ini kita menunggu penyerapan beras dari Bulog karena itu sesuai tugas mereka," pungkasnya. (OL-14)