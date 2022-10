Sinar Mas Land Boyong Lima Penghargaan dari Tiga Ajang

BERKOMITMEN untuk terus menjadi yang terdepan, Sinar Mas Land berhasil mendulang prestasi di tingkat nasional dengan meraih lima penghargaan sekaligus dari Majalah Marketing. Pada ajang Marketing Awards 2022 yang diselenggarakan pada Agustus lalu, Sinar Mas Land berhasil dinobatkan sebagai The Best Market Driving Company, The Best Innovation in Marketing, dan The Best in Marketing Campaign. Ketiga penghargaan di atas dimenangkan perusahaan dalam kategori Property Developer melalui proses presentasi dan penjurian tertutup.

Tak hanya itu, pada September lalu Sinar Mas Land melanjutkan torehan prestasi melalui penghargaan Top Social Media Awards 2022 dan Digital Marketing Awards 2022 dalam kategori pengembang properti. Dasar dari Social Media Award ialah riset percakapan di media sosial Indonesia yang diukur berdasarkan social media monitoring platform MediaWave. Sedangkan Digital Marketing Awards 2022 diberikan kepada perusahaan atau merek yang memiliki website dengan performa terbaik sebagai media komunikasi pemasaran digital.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari kedua lembaga penyelenggara kepada sejumlah perusahaan di Indonesia yang memiliki performa terbaik di bidang pemasaran, memiliki sentimen positif di media sosial, dan share of voice yang besar, serta memiliki website dengan performa terbaik sebagai media komunikasi pemasaran digital. Ajang penghargaan ini telah menjadi benchmark dalam mengukur kesiapan perusahaan menghadapi era digital serta mengukur performa mereka dalam menjalankan digital marketing.

Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta mengatakan, "Terima kasih banyak atas apresiasi yang telah diberikan kepada Sinar Mas Land. Kami merasa sangat terhormat dapat menerima sejumlah penghargaan bergengsi nan prestisius ini dari Majalah Marketing. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kami mampu untuk beradaptasi, inovatif, kreatif, dan efektif dalam melihat peluang yang ada untuk melaksanakan strategi marketing melalui saluran komunikasi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini."

Pandemi covid-19 memiliki dampak perubahan dan pergeseran di berbagai industri termasuk di bidang properti. Untuk dapat menggerakkan pasar, Sinar Mas Land menginisiasi strategi program penjualan nasional untuk proyek properti perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Strategi pemasaran inilah yang terpilih sebagai The Best Market Driving Company.

Selain itu, perusahaan memahami kebutuhan masyarakat di masa pandemi dengan melahirkan inovasi baru pada produk properti yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Inovasi produk properti diwujudkan melalui peluncuran klaster hunian pascapandemi seperti FleekHauz, Freja House, Imajihaus, Tabebuya (Inspirahaus, Invensihaus, Impresahaus), dan Myza (Flat House, Cosmo House, dan Breezy House) yang berhasil membawa perusahaan meraih The Best Innovation in Marketing.

Tak hanya itu, Sinar Mas Land melalui proyek unggulan Tanakayu di BSD City sangat sukses dipasarkan tahun ini melalui strategi komunikasi yang segmented dan kreatif melalui berbagai media. Hal tersebut membuahkan hasil yang baik sehingga perusahaan mampu mengantongi penghargaan The Best in Marketing Campaign.

Kampanye yang dilakukan bukan hanya menarik potential customer baru tetapi juga dapat memperdalam brand awareness dan brand trust bagi existing customer. Keseriusan Sinar Mas Land dalam menggarap website sinarmasland.com dan akun media sosialnya telah menggiring Sinar Mas Land dalam meraih penghargaan Top Social Media Awards dan Digital Marketing Awards 2022 untuk kategori Pengembang Properti. (RO/OL-14)