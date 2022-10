BRINS Sabet Dua Penghargaan Insurance Award 2022

PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance (BRINS) berhasil meraih dua penghargaan pada acara Insurance Award 2022 yang diselenggarakan oleh Media Asuransi secara offline pada 5 Oktober 2022 di JS Luwansa Hotel Jakarta.

BRINS menerima penghargaan dengan kategori Best General Insurance 2022 dengan Ekuitas Rp1 Triliun – Rp1,5 Triliun dan Best Sharia General Insurance (UUS) 2022 dengan Ekuitas Rp25 Miliar-Rp100 Miliar.

Baca juga: Bolttech Akuisisi Mayoritas Saham Axle Asia

Penentuan penghargaan dalam kategori Best Insurance, dan Best Sharia Insurance untuk perusahaan asuransi oleh Dewan Juri Insurance Award 2022 berdasarkan indikator penilaian:

Indikator Penilaian Asuransi Umum

Pertumbuhan Premi Neto. Pertumbuhan Hasil Underwriting. Rasio Beban. Pertumbuhan Hasil Investasi. Rasio Kecukupan Investasi . Pencapaian Risk Based Capital (RBC) terhadap batas mínimum. Total Aset Turn Over (TATO). Return on Equity (ROE).

Indikator Penilaian Asuransi Syariah

Pertumbuhan Kontribusi. Pertumbuhan Surplus Underwriting Dana. Pertumbuhan Hasil Investasi. Pertumbuhan Laba Bersih Perusahaan. Rasio Solvabilitas Dana Tabarru terhadap Solvabilitas Minimum. Rasio Solvabilitas Dana Perusahaan terhadap Solvabilitas Minimum. Return on Equity (ROE). Pertumbuhan Aset. Rasio Kualitas Aset Gabungan

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi ini kepada Media Asuransi. Tentunya ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan kinerja serta pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai komitmen kami untuk menjadi The Most Trusted Partner for Reliable Protection Solution” ujar CEO BRINS M Fankar Umran dalam keterangan resmi, Kamis (6/10).

CEO BRINS juga menjelaskan bahwa penghargaan yang diberikan oleh Media Asuransi kepada BRINS sebagai Best General Insurance 2022 bukan yang pertama kali diraih, karena tahun sebelumnya BRINS juga telah menerima penghargaan yang sama dari Media Asuransi.

Pemimpin Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil menyampaikan bahwa 2022 ini terdapat 18 kategori atau kelompok yang menerima Insurance Award 2022 Media Asuransi, sebanyak 44 perusahaan penerima Best Insurance Award 2022 berdasarkan kinerja keuangan tahun 2021.

Pada 2022 terdapat 132 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 44 UUS asuransi dan reasuransi yang diperingkat oleh Media Asuransi.

Jumlah terbanyak adalah asuransi umum yakni 67 perusahaan, disusul asuransi jiwa 47 perusahaan, kemudian 13 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, serta 5 perusahaan reasuransi.

Sedangkan untuk UUS terdiri dari 23 UUS asuransi jiwa, 19 UUS asuransi umum, dan 2 UUS reasuransi. Jumlah perusahaan yang diperingkat menurun dibandingkan pada pemeringkatan tahun lalu, yakni 136 perusahaan.

Penurunan ini disebabkan adanya perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperingkat, karena beberapa perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangannya, serta ada yang sudah mempublikasikan laporan keuangan namun ekuitasnya kurang dari Rp100 miliar atau RBC kurang dari 120 persen.

Sebagai informasi, acara Insurance Award merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Media Asuransi dengan tujuan mendorong pelaku industri asuransi untuk selalu meningkatkan kinerjanya dengan berbagai terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat. (RO/OL-1)