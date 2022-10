Oakwood Suites Kuningan Jakarta Perkenalkan Wajah Baru

OAKWOOD sebagai operator serviced apartment, memperkenalkan properti terbaru mereka yang berlokasi di Segitiga Emas kota Jakarta. Lokasi yang strategis berada di tengah distrik bisnis, Oakwood Suites Kuningan Jakarta merupakan properti yang dimiliki oleh PT. Grand Kuningan, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia dengan lini bisnis yang fokus pada perkembangan bisnis akomodasi.

28 September 2022 dipilih menjadi tanggal yang spesial untuk melakukan Re-Branding, properti ini akan menjadi Oakwood Suites ke dua di Indonesia dan ke tujuh di dunia.

Oakwood Suites Kuningan Jakarta memiliki total 97 kamar dengan pilihan tipe mulai dari Studio Executive hingga Three Bedroom Premier dengan luasan dimulai dari 52 meter persegi hingga 173 meter persegi untuk memfasilitasi kebutuhan tamu short stay hingga long stay.

Fasilitas lainnya yang disediakan meliputi ragam Food and Beverage Outlet yaitu Gulawatu Lounge dan Pastis Pool Bar, Pool Bar pertama di area Kuningan dengan menampilkan keindahan kota Jakarta, pusat kebugaran The Fitness Centre by Oakwood, ruang bermain anak dan empat meeting room yang dapat digabungkan menjadi ruangan meeting besar untuk kebutuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition).

Mengkombinasikan kenyamanan dan kehangatan rumah, Oakwood Suites Kuningan Jakarta merupakan pilihan property yang menarik dengan kemudahan akses terhadap pilihan kuliner dan hiburan di area sekitar. Area pusat perbelanjaan dan spot ikonik kota seperti Bundaran HI juga dapat ditempuh hanya dengan 10 menit berkendara.

“Dengan serviced apartment kini menjadi pilihan bagi tamu bisnis maupun leisure, kami sangat senang memperkenalkan property terbaru dengan konsep yang lebih unik dan modern, sangat cocok untuk tamu yang membutuhkan akomodasi untuk short stay maupun long stay. Kini dibawah management Oakwood kami yakin dapat memberikan pelayanan dan pilihan akomodasi terbaik serta dapat memenuhi visi misi Oakwood memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik kepada tamu," Ungkap Christian Jacob, General Manager Oakwood.

"Perkembangan portofolio Oakwood yang sangat cepat di Indonesia menjadi bukti bahwa tamu-tamu kami akan menyambut baik property ini. Konsep yang modern dan unik tanpa meninggalkan kehangatan khas Oakwood, property ini akan memberikan angin segar dan pilihan akomodasi dan tempat tinggal yang luar biasa," imbuh Paul Stocker, Global Vice President Operations Oakwood