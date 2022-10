Temui Taprof Lemhannas, Lian Tje Pastikan Dukung Target Zero Emisi 2060

PENGUSAHA cantik asal Bangka Belitung, Lian Tje, mengaku tertarik untuk mendalami industri ramah lingkungan, salah satunya pada kendaraan dan properti.

Menurut dia, pengusaha juga punya kewajiban untuk mendukung target zero emisi 2060 guna menghindari perubahan iklim dan menjaga kesehatan udara.

Lian Tje yang kini mulai merambah bisnis transportasi laut yakni pembuatan kapal dan galangan kapal. Proyek ini pun mendukung ikhtiar pemerintah dalam mengalihkan kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.

"Kita memiliki target bagaimana masa depan bangsa kita merasakan udara dan lingkungan yang sehat. Terlebih, sebagai negara Kepulauan, kita harus menjaga perubahan iklim melalui pemanfaatan energi baru terbarukan diantaranya pada kendaraan laut," ujar Lian Tje usai diskusi bersama Taprof Lemhannas RI, Dadang Solihin di Jakarta, Rabu (5/10).

Untuk itu, Lian Tje berharap khususnya untuk kebutuhan kendaraan listrik yang tiap hari semakin bertambah penggunanya, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan, antara lain memperbanyak stasiun pengisian listrik baik di Jakarta maupun di luar Jakarta dan menginformasikan lokasinya di sosial media.

"Tentu saja yang paling mendasar perlu dipersiapkan adalah memperbanyak stasiun pengisian listrik. Tidak hanya kendaraan darat, tapi juga mesti mulai digagas kendaraan rendah emisi untuk transportasi laut," katanya.

Pengusaha yang sukses menjadi partner project B2B dengan LG ini pun menyampaikan dukungannya terhadap konsep green building yang saat ini sedang digencarkan.

"Misalnya bagaimana konsep green building dapat diterapkan oleh industri properti di Indonesia. Apreciated bahwa Jakarta hari ini sudah mulai menggagas sekolah rendah emisi pertama di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, Lian Tje merupakan CEO dan Founder PT Megah Sakti Mandiri (MSM) yang bergerak pada bidang electronic trading company dan menjadi partner B2B project LG & Daikin.



Hingga saat ini, Lian Tje sukses meraih sedikitnya lima penghargaan, antara lain;

1. LG Certificate of dealership autorized & installer partner for LG System Air Conditioner in Indonesia 1 Jan – 31 Des 2020.

2. LG Certificate of deaiership autorized & installer partner for LG System Air Conditioner in Indonesia, 14 Maret – 31 Maret 2020.

3. LG Proudly Awards best of best Total CAC Dealer 2020.

4. LG Certificate of Engineering Dealer for LG System Air Conditioner in Indonesia, 01 Januari – 31 Desember 2022.

5. Xelebration Daikin Partner for Achievement FY21 Best Effort VRV tahun 2021.

Sementara itu, Taprof Lemhannas RI, Dadang Solihin, menilai perlu kolaborasi Penta Helix untuk mencapai target zero emisi 2060 serta menyikapi ancaman perubahan iklim.

"Tentu tidak bisa jalan sendiri, mesti ada kolaborasi lima unsur atau Penta Helix diantaranya pemerintah, akademisi, pengusaha, media masa dan komunitas atau masyarakat," kata mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata itu. (OL-13)