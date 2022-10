Kekuatan Storytelling Creative untuk Mengangkat Penjualan

MUSIM perayaan (festive season) sebentar lagi akan mulai berlangsung dan banyak pembeli bersemangat untuk menyelami berbagai penawaran marketplace untuk mencari produk baru dan penawaran hebat. Pada momen tersebut penjualan online akan mampu mencapai US$5.717 miliar mengingat konsumen bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbagai perayaan di kuartal IV 2022.

Country Head Xapads Media di Indonesia, Edo Fernando, memperkirakan itu. Antusiasme tersebut dimungkinkan karena mereka menantikan belanja online yang juga menghadirkan peluang besar bagi merek. "Pemasar dapat memanfaatkan konsumen untuk membangun pijakan yang lebih baik dan menciptakan nilai yang luar biasa di dalam pikiran mereka untuk mendorong keterlibatan secara efektif. Namun mungkin timbul pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi, terutama di musim perayaan ketika merek dan konsumen sama-sama proaktif di toko online? Di sinilah perlunya storytelling creatives," ujar Edo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10).

Pemasar yang melibatkan cerita penggambaran kreatif dalam strategi kampanye mereka dapat membuat merek menonjol secara efisien. Ini karena pesan storytelling berfokus pada daya tarik emosional yang menyentuh sentimen pengguna dan mereka berinteraksi dengan merek secara efisien. Strategi membangun cerita yang customized merupakan cara efektif untuk menggaung, mendorong kesadaran merek, dan menembus persaingan pasar. Inilah alasan membangun hubungan antara merek dan audiens ada pada tahap awal promosi kampanye.

Menurut Edo, setiap cerita dilengkapi dengan keterkaitan. Demikian juga setiap storytelling creative hadir dengan emosi yang mendorong pengguna untuk berinteraksi dengannya. Karenanya, iklan multimedia membuat merek menonjol. Selama waktu perayaan, cara terbaik untuk menarik perhatian pengguna yakni memfasilitasi mereka dengan iklan lultimedia yang pesannya dapat berhubungan dengan kata-kata dan sentimen pengguna semisal Ramadhan, Idul Fitri, dan Tahun Baru. Ini dapat mendorong mereka lebih berhubungan dengan merek dan melakukan tindakan yang diinginkan.

Semakin banyak materi iklan yang menggabungkan daya tarik emosional, semakin banyak pengguna akan terhubung dan berinteraksi dengan suatu merek. Pesan yang dipersonalisasi yang dapat berhubungan dengan pengguna dalam sekali jalan membantu pemasar memenangkan hati mereka seumur hidup karena ketika pengguna merasa dihargai. Ia secara otomatis memberikan nilai pada merek yang juga membantu mendukung kampanye.

Selain iklan multimedia, yaitu retargeting. Beberapa kali pengguna dapat menjadi bosan atau tidak aktif pada suatu aplikasi karena alasan tertentu yang tidak diketahui. Dengan demikian, pengeluaran iklan yang dilakukan pada kampanye juga harus didukung oleh strategi retargeting yang kuat pada tahap awal pelaksanaannya sendiri. Ketika menuju hari raya, peralihan merek di pasar online dapat menjadi kemungkinan karena konsumen selalu ingin memiliki more in less dan secara aktif mencari penawaran yang lebih baik. Di sini, retargeting kepada pengguna yang tidak aktif dan pengguna lama dapat membuat perbedaan dan dapat diselesaikan melalui wake-up atau retargeting campign yang menggabungkan personalisasi interaktif dan konten. Ini membantu pemasar dalam memahami pola peralihan merek pengguna bersama dengan pilihan yang melibatkan mereka menjadi sedikit lebih mudah dan menghasilkan penjualan berkualitas lebih tinggi.

Predictive marketing, terutama selama perayaan, dapat mendorong retensi, keterlibatan, dan monetisasi pengguna terhadap suatu merek dan juga membantu menjembatani kesenjangan yang disebabkan oleh protokol privasi. Ini menggabungkan ilmu data untuk memprediksi dan menganalisis strategi yang dapat bekerja paling baik dan membantu pemasar dalam memahami audiens sambil menggambar pola perilaku mereka untuk mengoptimalkan kampanye untuk hasil yang lebih baik melalui teknologi yang mendukung AI/ML.

Edo menjelaskan lebih lanjut tentang penawaran khusus. Selama kuartal IV 2022, penjualan diharapkan lebih meningkat karena pengguna menghabiskan waktu berkualitas di smartphone untuk mencari penawaran online. Automated personalized suggestions dapat menjadi manfaat tambahan bagi merek. Pemasar dapat memaksimalkan jangkauan dan kesadaran merek mereka di antara audiens sambil memanfaatkan populasi yang mengutamakan smartphone dan melibatkan mereka secara lebih baik dengan menampilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi, minat, tindakan, dan perilaku mereka di masa lalu.

Iklan kreatif yang telling a story ialah perpaduan antara seni dan sains yang dapat membuat atau menghancurkan kampanye. Ia akan menyarankan, lakukan dengan pesan positif dan benar saat menampilkan iklan, mengingat frekuensi kampanye benar-benar dapat membuat perbedaan dalam pengenalan merek. "Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa menggunakan materi iklan yang diuji A/B melalui tumpukan iklan berkemampuan AI/ML dapat membuat merek menonjol. Jadi, lebih baik menjalankan kampanye secara terprogram pada waktu yang tepat, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk berinteraksi dan terlibat dengannya, serta menghabiskan lebih banyak waktu dengan merek. Saya berharap, di musim perayaan ini," tandasnya.