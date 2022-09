Presiden Optimistis Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0%

PRESIDEN Joko Widodo optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% bisa dicapai pada 2024. Dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, Jokowi melihat seharusnya tidak ada kendala berarti yang bisa menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan ekstrem.

"Data sudah jelas ada. Data di daerah-daerah ada semua. Sasaran juga jelas by name by address," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (29/9).

Menurutnya, kunci untuk menyukseskan program prioritas itu adalah kerja sama solid antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pihak harus bahu membahu menyediakan berbagai hal primer yang dibutuhkan masyarakat.

"Semua bareng-bareng menuju ke sasaran, lingkungannya digarap, air bersih digarap, pendapatan daerah digarap. Bareng-bareng semua," ucap mantan wali kota Surakarta itu.

"Bansos juga ke sana arahkan. Perbaiki permukiman kumuh. Kalau nama dan alamat tidak jelas, wajar kita kesulitan. Tapi ini jelas semua ada," tukasnya.

Pemerintah mencatat, pada Maret 2022, tingkat kemiskinan berada di level 9,54% atau sebanyak 26,16 juta jiwa. Angka tersebut turun dari Maret 2021 yang kala itu sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa.

Adapun, tingkat Kemiskinan ekstrem juga ikut turun dari 2,14% atau 5,8 juta jiwa di Maret 2021 menjadi 2,04% atau 5,59 juta jiwa di Maret 2022.(OL-5)