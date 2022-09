Kinerja Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional Dioptimalkan Lagi

PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) atau Indonesia Re akan kembali menggaungkan peran Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) sebagai lembaga pengelola data asuransi kebakaran nasional. BPPDAN merupakan bagian dari Indonesia Re.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan itu pada seri perdana event industri asuransi dan reasuransi berskala internasional, Indonesia Re International Conference 2022 (IIC 2022), Rabu (28/9). Ajang itu mengusung tema Reinsurance and Economic Resilience: Dealing with Climate Change, Pandemic and Geopolitical Challenges, Jakarta, dan berlangsung hingga besok.

"Dengan pengelolaan BPPDAN lebih optimal, industri asuransi dan reasuransi akan dapat mengambil kebijakan berbasiskan data. Kami akan memanfaatkan artificial intelligence," ujar Benny.

Event itu akan membahas peran industri reasuransi bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi covid-19 dan berbagai isu makro lain. "Melalui event ini, Indonesia Re ingin menunjukkan kepada publik peran industri reasuransi dalam membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui proteksi risiko-risiko asuransi," ujar Benny.

Adapun di hari kedua, IIC 2022 akan diisi diskusi panel yang akan diramaikan oleh sejumlah perwakilan industri keuangan dan industri keuangan nonbank. Sejumlah narasumber yang direncanakan hadir ialah Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono.

"Di event ini pun, kami akan meluncurkan Indonesia Re Institute, organisasi penelitian dan pelatihan industri asuransi yang dimiliki Indonesia Re," tambahnya. Di hari terakhir, sebagai penutup rangkaian IIC 2022, Indonesia Re akan menghelat malam penghargaan yang dikemas dalam acara gala dinner sebagai bentuk apresiasi terhadap ceding company atau mitra bisnis yang meliputi delapan kategori penghargaan untuk perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum. (RO/OL-14)