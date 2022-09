Harga Minyak Dunia Ambles, Pertamina: Bakal Ada Penyesuaian Pertamax

BAKAL ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti pertamax. Ini seiring menurunnya harga minyak dunia ke level rendah, yakni US$78 per barel.

"Untuk BBM nonsubsidi kemungkinan penyesuaian tentu ada," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi, Senin (26/9). Penyesuaian BBM nonsubsidi telah dibuktikan pada harga pertamax turbo, dexlite, dan Pertamina dex yang mengalami penurunan harga pada awal September ini.

Dari data MyPertamina, harga pertamax turbo turun menjadi Rp15.900-Rp16.250 per liter. Harga dexlite menyusut menjadi Rp17.100-Rp17.450 per liter. Harga Pertamina dex turun menjadi Rp17.400-Rp18.100 per liter.

Penyesuaian harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM nonsubsidi diatur dalam Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum. "Pertamina selaku badan usaha juga akan mengevaluasi harga jual BBM nonsubsidinya setiap bulan," jelas Irto.

Soal stok BBM, dari pantauan Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) per 7 September 2022, ketersediaan pertalite berada pada level 17 hari, pertamax pada level 49 hari, dan pertamax turbo pada level 99 hari. Ketersediaan jenis solar berada pada level 18 hari dan Pertamina dex pada level 76 hari. (OL-14)