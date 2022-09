Tjufoo dan Stellar Women Kolaborasi Adakan Akselerasi Bisnis untuk Pebisnis Perempuan

Tjufoo yang bekerja sama dengan Stellar Women mengadakan Akselerasi Bisnis (AKSI) Perempuan untuk membantu para pebisnis wanita mengembangkan usahanya.

"Mendorong partisipasi aktif perempuan alam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Maka dari itu, saya menegaskan bahwa pemulihan ekonomi dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 yang memperlihatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam video sambutan di acara konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (23/9).

"Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi hadirnya Tjufoo berkolaborasi dengan Stellar Women yang hari ini meluncurkan AKSI Perempuan. Kerja-kerja kolaborasi seperti inilah yang dapat mengantar langkah kaki perempuan Indonesia untuk lebih cepat meningkatkan potensinya dan mencapai ketahanan ekonomi," sambungnya.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah juga menyampaikan dukungannya terhadap program AKSI Perempuan.

Mereka pun berharap program ini dapat membangun motivasi wirausaha perempuan, berupa aksi untuk berinovasi, berkreativitas, serta berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam membangun usahanya.

Dalam program ini, para pebisnis wanita tak hanya berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan bisnis. Mereka juga mendapat kesempatan untuk memenangkan pendanaan dan dukungan senilai miliaran rupiah.

Bagi pebisnis wanita yang ingin mengikuti program inkubator bisnis dan pendanaan tersebut, bisa langsung mendaftar ke stellarw.com/aksiperempuan. Program AKSI Perempuan akan membantu para pebisnis memvalidasi ide bisnisnya, membuat produk yang dibutuhkan pasar, dan menyusun strategi untuk memasarkan brand atau produknya kepada pelanggan.

Saat ini, sudah tercatat 1.500 pebisnis perempuan yang sudah mendaftar untuk mengikuti program AKSI Perempuan. Pendaftaran akan dibuka hingga 28 September mendatang.

"Program AKSI Perempuan diharapkan dapat memperkuat komitmen Tjufoo dalam pengembangan direct-to-customer brands dan melahirkan the next generation of female founders and leaders di Tanah Air," tutup TJ Tham selaku CEO dan Co-founder Tjufoo. (Ant/OL-12)