Pameran Floortech Indonesia Hadirkan Berbagai Inovasi

INTERNATIONAL Flooring Technology atau dikenal dengan nama Floortech Indonesia adalah pameran khusus bahan bangunan yang menghadirkan berbagai pilihan finishing lantai untuk melindungi sekaligus mempercantik lantai bangunan .

Pameran ini menjadi wadah dan platform bisnis utama yang mempromosikan produsen flooring di Indonesia sebagai pusat perdagangan produk finishing lantai di Asia Tenggara.

Bertempat di Jakarta International Expo, Floortech Indonesia siap menghubungkan para pemain industri di segmen pasar finishing lantai dari mulai perusahaan bahan baku, barang setengah jadi, hingga para produsen dan pemasok produk jadi.

Pameran yang berlangsung dari 21-24 September 2022 ini siap memenuhi kebutuhan setiap pemain industri finishing lantai dengan solusi atau layanan pendukung untuk menciptakan produk inovatif dengan kualitas terbaik.

Setelah mengikuti Floortech Indonesia pada 2017 dan 2018, Propan Raya kembali berpartisipasi menyemarakkan Pameran Floortech Indonesia dengan booth yang jauh lebih besar.

Lokasinya terletak di Hall B2 no G01 Jiexpo Kemayoran Jakarta. Kali ini, Propan Raya mengusung tema “Propan Always Innovating in Flooring Technology”.

CEO Propan Raya, Kris Rianto Adidarma menjelaskan bahwa Propan Raya selalu memproduksi cat inovasi terbaik, termasuk untuk inovasi produk cat flooring.

Tak heran, jika pada Pameran Floortech Indonesia kali ini, Propan Raya membawakan berbagai macam produk inovasi flooring yang memiliki teknologi terkini dan tampil lebih berwarna.

“Propan Raya ingin memperkenalkan kepada para pengunjung teknologi inovasi produk Propan yang terkini, yaitu Propan Anti Slip Coatings dan Epoxy New Formula," jelasnya dalam keterangan, Kamis (22/9).

"Selain itu, Propan Raya juga siap menghadirkan produk-produk unggulan flooring lainnya seperti Polyurethane, Fast Dry, Decorative Flooring, Sport Flooring, dan masih banyak lagi,” ujar Kris.

Hadirnya produk Propan Anti Slip Coating dan Epoxy New Formula ini merupakan inovasi terbaru yang menjawab kebutuhan market cat lantai yang anti-slip atau anti-licin.

"Anti Slip Coating merupakan coating lapisan bening bertekstur halus yang memberikan efek anti-slip atau anti-licin dengan hasil tampilan akhir doff (tidak kilap) yang sangat bagus," jelas Kris.

Produk ini dapat diaplikasi di atas permukaan keramik dan marmer terutama yang letaknya berada diarea licin dan basah seperti area kamar mandi, tepian kolam renang, dan area tangga.

Sementara produk unggulan lainnya adalah Epoxy New Formula atau disebut Epoxy Floor S-900. Umumnya, Epoxy Floor memerlukan ketebalan 1.000 microns dengan 3x tahapan (primer, body coat, dan top coat).

Untuk me-reduce material dan ongkos kerja, Laboratorium Propan Raya telah berhasil mengembangkan suatu sistem Epoxy Floor S-900 yang cost effective dengan hanya 2x tahapan yaitu Polyfloor PFT-217 BC yang berfungsi sebagai primer sekaligus body coat dengan tebal 500 microns, kemudian di top coat menggunakan Polyfloor PFT-253 dengan tebal 400 microns. Sehingga, ketebalan total hanya 900 microns.

Ardi Marlian Oktandrianto selaku Product and Marketing Manager PT Propan Raya, memaparkan bahwa kedua produk tersebut merupakan yang tebaik dibidangnya dan siap memberikan manfaat yang luar biasa bagi penggunanya.

“Kami menghadirkan inovasi High Impact with Excellent Flow pada formula epoxy Propan yang terbaru,” ujar Ardi menambahkan.

Tak sekadar memamerkan produk flooring, Propan Raya hadir dengan beragam edukasi untuk pengunjung pameran. Edukasi yang nantinya akan diberikan dalam bentuk talkshow maupun demo aplikasi produk.

Beberapa tema yang akan dibahas adalah demo aplikasi “Self Leveling Underlayment” dan demo kualitas produk “Impact Resistance” yang akan berlangsung setiap hari selama pameran.

Selain itu, di Kamis, 22 September 2022, Propan Raya akan mengadakan talkshow mengenai produk Anti Slip pada dengan tema “Bahaya Lantai Licin? Tidak Lagi”.

“Kami berharap bahwa produk inovasi flooring Propan Raya dapat menjawab berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu, pada booth Floortech Indonesia ini kami menyediakan berbagai macam variasi produk flooring yang luar biasa,” ujar Ardi Okta. (RO/OL-09)