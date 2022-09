Pelangi Hotel Internasional Raih Penghargaan Indonesian Achievement Awards 2022

PENGAKUAN terus datang atas kinerja PT Pelangi Hotel Internasional (PHI) Group. Yang terkini, kelompok usaha bidang perhotelan ini meraih

Indonesian Achievement Award 2022 yang digelar Indonesia Achievement Magazine di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (16/9) malam.

Dalam perhelatan akbar bertajuk Celebrating Awards Winner 2022, itu, penghargaan Golden Business and Company Award 2022 kategori Perhotelan diserahkan kepada Pelangi Hotel Internasional. Sang Presiden Direkturnya, Donny Pur, juga menerima Best Performance Award 2022 pada kategori The Best Hotel CEO.

Ketua Panitia Celebrating Award Winner 2022 Citra Ayu mengatakan program pemberian award ini diselenggarakan secara nasional. Para kandidat terpilih yang dijaring sudah melalui seleksi yang sangat ketat oleh panitia berdasarkan raihan prestasi dan wawancara dengan bobot penilaian tertentu yang diselenggarakan secara tertutup.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi para pengusaha, birokrat, profesional, politisi, dan akademisi untuk lebih bisa memberikan hasil terbaik di bidang masing-masing dan juga sebagai penghargaan atas capaian dan kesuksesan yang diraih selama ini," tandasnya.

Donny Pur menyatakan kebanggaannya. "Jajaran direksi, staf dan karyawan Pelangi Hotel Internasional sangat berterima kasih atas dua penghargaan ini. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi group usaha kami untuk lebih berprestasi dan banyak mendulang kesuksesan besar di masa yang akan datang," ungkapnya, didampingi Direktur Operasional PHI Group Eryanto Desri Kirana.



Taman wisata



Pelangi Hotel Internasional adalah kelompok usaha di bidang perhotelan yang memiliki hotel dan juga sekaligus sebagai operator dengan mengusung berbagai Brand Pelangi, di antaranya ialah The Royale, Signature, Grand Pelangi dan juga Pelangi Inn.

Ekspansi bisnis juga terus dilakukan grup ini dengan merambah bidang pengelolaan wisata alam, taman bermain dan financial service spesialis bidang pariwisata.

"Selain sebagai operator dan pemilik hotel, PHI Group juga konsen di bidang financial enginering khususnya menangani hotel yang macet dalam urusan perbankan, kekurangan modal dan lain sebagainya. Kami melalui PT Pelangi Asset Internasional masuk sebagai investor ataupun manajeman keuangan di banyak hotel," tambah Wakil Presiden PHI Group Mangatur Simanjuntak.

Donny Pur yang menerima penghargaan sebagai pribadi dan Presiden Direktur atas nama Pelangi Hotel Internasional adalah sosok pengusaha perhotelan dan finance yang sudah belasan tahun malang melintang di bisnis pariwisata dan keuangan.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini uga tercatat sebagai Presiden Direktur Kairos Momentum Kapital, perusahaan developer nasional yang tengah mengerjakan mega proyek pembangunan hotelnya di Bali Utara.

Tokoh ini juga memegang jabata komisaris dan top eksekutif di beberapa institusi keuangan nasional. (N-2)