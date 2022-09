Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Zeals Asia Dukung Peningkatan Kesejahteraan UMKM

PANDEMI covid-19 membawa dampak besar ke berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor yang sangat terpukul adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga berdampak pada turunnya perekonomian nasional.

Hal ini dapat dipahami mengingat besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Mengutip survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan.

Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah.

Pandemi pada akhirnya mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitas secara daring. Mengutip dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa UMKM di Indonesia masih kesulitan memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk berjualan.

Riset juga menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang memilih berjualan secara offline daripada online. Pasalnya, terdapat beberapa kendala yang UMKM hadapi dalam menjajakan dagangannya secara online.

Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan platform digital menjadi kendala utama. Untuk itu, dalam rangka berpartisipasi dalam mewujudkan misi Indonesia: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, Zeals Asia bersama M Bloc, Ultra, Wise, dan AP3MI berkolaborasi untuk membina dan menyejahterakan UMKM di Indonesia. Ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk secara digital, memiliki kesempatan untuk lebih dikenal, hingga mendapatkan revenue yang lebih besar.

CEO dan Founder Zeals Asia Tommy Teguh Susetio mengatakan, dengan ekosistem pemasaran digital yang terintegrasi, memungkinkan para pelaku UMKM mengembangkan strategi kampanye yang efektif bersama dengan solusi tepat untuk kebutuhan pelanggan mereka.

Melalui program affiliate marketing dan online to offline Zeals Asia, pelaku UMKM akan mendapatkan ribuan affiliate marketers. Termasuk dashboard yang dapat dipantau secara real-time. Langkah ini membantu peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi dan menjadikan UMKM mampu bersaing di digital marketplace.

“Ini adalah awal yang baru dan hari yang luar biasa bagi Zeals Asia, kami akhirnya dapat berpartisipasi dalam mewujudkan misi Indonesia: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Hari ini akan menjadi awal dari perjalanan kita bersama. Some people dream of success, we make it happen! Kunjungi website Zeals Asia di zeals.asia sekarang dan dapatkan konsultasi gratis untuk kebutuhan brand Anda," tandasnya. (OL-8)