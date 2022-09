ALAMI Sabet Penghargaan GIFA 2022 sebagai Fintech Syariah Terinovatif di Dunia

ALAMI meraih penghargaan untuk kategori the Excellence in Islamic Fintech Innovation (Fintech Syariah paling Inovatif) dalam ajang Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2022 yang bermarkas di Inggris. Penghargaan ini diberikan dalam penyelenggaraan GIFA 2022 di Republik Djibouti 2022 yang digelar secara langsung, Rabu (14/9).

CEO ALAMI Group Dima Djani mengatakan penghargaan ini merupakan bukti indahnya konsep asimilasi antara keuangan syariah dan inovasi teknologi.

“Penghargaan ini tentunya buah dari kerja keras ALAMI Squad yang terus berupaya untuk menghadirkan akses keuangan syariah yang mudah, praktis, dan inklusif berlandaskan prinsip syariah,” kata Dima.

Sebagai salah satu perusahaan teknologi keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara, ALAMI memiliki misi menebar dampak positif kepada masyarakat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini diwujudkan dengan fokus ALAMI dalam menyalurkan pembiayaan produktif yang mendorong UMKM untuk naik kelas.

ALAMI telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memenuhi kebutuhan pendana (funders) dan penerima pembiayaan (beneficiaries), di antaranya memperluas variasi produk pembiayaan, membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku ekonomi riil melalui pembiayaan ekosistem, dan simplifikasi proses dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penilaian risiko.

"Inisiatif tersebut memungkinkan ALAMI berkembang pesat namun berkelanjutan dan mengkokohkan posisi sebagai platform pendanaan P2P berbasis syariah terbesar di Indonesia," ungkapnya.

Penghargaan GIFA merupakan penghargaan paling bergengsi di dunia dalam bidang keuangan Islam yang tahun ini menginjak 12 tahun. GIFA menjadi pengakuan penting bagi pemerintah, pelaku industri keuangan Islam dan tokoh-tokoh penggerak keuangan Islam di seluruh dunia atas kontribusinya terhadap keberlanjutan keuangan Islam sebagai sistem yang unggul dalam arsitektur keuangan global.

Perhelatan 12th Global Islamic Finance Awards tahun ini mengangkat tema “Excellence in Islamic Finance” turut dihadiri tokoh-tokoh dunia dan perusahaan yang sangat berpengaruh seperti Governor of Central Bank of Djibouti Ahmed Osman, Governor of Bank Al-Maghrib (Central Bank of Morocco) Abdellatif Jouahri, Perdana Menteri Djibouti Abdoulkader Kamil Mohamed, dan Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh.

ALAMI telah memberikan dampak langsung yang positif pada perekonomian Indonesia khususnya UMKM dengan akumulasi penyaluran pembiayaan produktif mencapai lebih dari Rp3,5 triliun kepada lebih dari 10.000 proyek UMKM dengan tingkat gagal bayar sebesar 0%. Kebermanfaatan yang dihasilkan ini pula yang menjadi dasar dunia memberikan memberikan penghargaan dan apresiasinya melalui penghargaan GIFA ini.(RO/OL-5)