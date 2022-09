PTK Siap Melaju Jadi Perusahaan Jasa Maritim Skala Global

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), bagian dari Sub Holding Integrated Marine Logistics PT Pertamina International Shipping (PIS), memperingati HUT ke-53 di tahun ini dengan menyelenggarakan acara perayaan yang mengusung semangat Sailing beyond Border_

Perayaan acara HUT juga dimeriahkan dengan kegiatan Pedang Pora sebagai simbolis pelepasan Purnakarya PT PTK atas pengabdian dan kerja keras yang diberikan para Purnakarya kepada PTK. Penghargaan dalam bentuk plakat juga diberikan kepada perwakilan Perwira Purnakarya sebagai bentuk apresiasi PTK atas jasa dan baktinya kepada Perusahaan.

Hadir pada acara HUT PTK Ke-53 yang jatuh pada 9 Sepember lalu antara lain dari Direksi PT Pertamina International Shipping yaitu Direktur Armada I Putu Puja Astawa, Direktur SDM & Penunjang Bisnis Surya Tri Harto, Chief Audit Executive Widya Putra T, Corporate Secretary Muhammad Aryomekka Firdaus. Turut hadir juga VP Integrated Loss Control PT Pertamina (Persero) Heru Triandy, Dewan Komisaris PTK, Jajaran Direksi PTK, Komisaris dan Para Direktur Anak Perusahaan PTK serta Joint Venture PTK, Tim Manajemen serta seluruh Pekerja PTK Grup yang mengikuti secara hybrid.

Sailing Beyond Border merupakan slogan PTK di tahun ini. Dengan harapan PTK dapat lebih kuat dan siap untuk mengarungi lautan yang penuh tantangan. Semua pencapaian yang telah diraih PTK selama 53 tahun ini merupakan kado indah tidak hanya bagi seluruh insan PTK, namun juga bagi Indonesia.

Apresiasi untuk seluruh insan Perwira PTK juga disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melalui video rekaman ucapan dalam rangka HUT PTK.

“Rebranding_ identitas Anak Perusahaan PTK harus dipergunakan sebagai momentum peningkatan budaya kerja para perwiranya yang selaras dengan value AKHLAK. Karena dedikasi dan kerja keras akan selalu terapresiasi,” tukasnya.

“HUT PTK tahun ini juga bertepatan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di PTK. Terdapat perubahan nama dan logo Anak Perusahaan PTK, yaitu PT Peteka Karya Jala menjadi PT Pertamina Marine Engineering, PT Peteka Karya Samudera menjadi PT Pertamina Port & Logistics, dan PT Peteka Karya Gapura menjadi PT Pertamina Marine Solutions” imbuh Direktur Utama PTK Nepos MT Pakpahan.

Area bisnis PTK di tahun ini juga semakin besar dengan tetap mengandalkan sektor Shipping, Marine Services and Logistic Services_sebagai core business , PTK menargetkan untuk dapat take off pada tahun 2023 sebagai perusahaan Jasa Maritim berskala Global dengan menerapkan strategi bisnis “HOIST” yakni Holistic, Optimize, Invest and Innovate, Synergize, Transform.

Hal ini dapat dicapai dengan komitmen menjalankan strategi yang baik oleh seluruh elemen Perusahaan dan para perwira PTK yang telah bekerja keras dengan dedikasi yang tinggi dalam menghadapi masa Pandemi yang penuh tantangan.

Nepos juga menambahkan bahwa PTK merencanakan investasi besar pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, berupa kapal baru, penunjang bisnis waste management, logistics base, dan serta penunjang aktivitas bisnis STS Operations.

Nepos juga berpesan untuk selalu menjunjung Nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) sehingga menjadi Energi, Sailing Beyond Border.

Komisaris Utama PTK Amir Hamzah berharap kemajuan postif yang ada di PTK bisa terus di tingkatkan di tahun - tahun yang akan datang. “Semua perwira yang ada di PTK merupakan pelaku perubahan untuk mempertumbuh dan memperkuat rasa percaya diri guna mencapai target yang diinginkan” ungkap Amir.

Surya Tri Harto selaku Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) sekaligus mewakili CEO PT Pertamina International Shipping berharap perkembangan positif ini akan terus berkembang dengan cepat agar sasaran jangka pendek menengah kita dapat segera tercapai dengan baik.

Perubahan yang diharapkan, dapat makin meningkatkan rasa percaya diri, untuk selalu dapat memberikan layanan terbaik dan professional kepada pelanggan. “Saya harap momentum ini bisa terus dijaga, karena saat ini bukan lagi waktu kita untuk berbenah melainkan berlari kencang untuk melaju kedepan,” pesan Surya. (RO/E-1)