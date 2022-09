Inspigo Luncurkan Podcast Kupas Bisnis Angkat Lima UMKM Inspiratif

UMKM memegang peranan penting. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai Rp8.572,89 triliun. Tenaga kerja yang terserap 97% dari total tenaga kerja pada 2022 serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Namun dari jumlah yang begitu besar, belum banyak UMKM yang naik kelas, bahkan tidak berkembang. "Padahal di negara lain peran UMKM cukup besar sebagai global value chain dan menjadi bagian besar devisa negara. Oleh karena itu diperlukan peran seluruh stakeholders untuk berupaya menaikkan kelas dan menjadikan kemitraan serta membatu akses pasar bagi UMKM dengan berbagai upaya," ujar ekonom Aviliani.

Beranjak dari latar belakang tersebut, Inspigo kembali meluncurkan podcast show bertajuk Kupas Bisnis ala Aviliani season kedua. Episode pertama di season kedua ini sudah dapat didengar secara eksklusif di aplikasi Inspigo pada 5 September 2022.

Inspigo atau yang disebut inspiration on the go merupakan media atau platform berupa aplikasi. Aplikasi ini menyediakan konten audio podcast yang menyajikan berbagai topik seputar pengetahuan, motivasi, dan skills. "Tujuan dari podcast ini ialah agar banyak usaha bisa saling belajar satu dengan lain, memotivasi orang jadi pebisnis, dan kaum profesional pun dapat memahami bagaimana mereka bekerja dengan memiliki jiwa pebisnis sehingga dapat membuat perusahaan untung," ujar Aviliani.

Kupas bisnis ala Aviliani season 2 terdiri dari lima episode mewawancarai lima UMKM yang unik dengan skill menarik yang bisa dipelajari oleh pendengar Inspigo untuk diterapkan di dunia kerja mereka. Pada episode pertama, akan ada Eko Sulistyanto dengan Warung Tumannya yang unik. Yang menarik dari episode ini yaitu lokasi bisnis yang tidak strategis tetapi sukses menarik konsumen. "Ada skill yang bisa dipelajari pada episode ini yaitu creativity, bagaimana orang memanfaatkan medsos sebagai media promosi dengan kekuatan narasi, lalu ada originality ketika warung ini menawarkan menu makanan unik yang berasal dari resep warisan keluarga, dan yang terakhir initiative yakni membuka peluang usaha untuk warga sekitar dengan mengajak mereka berjualan di sekitar Warung Tuman," papar Dita Guritno, Co-founder & Chief of Content Inspigo.

Di episode kedua ada Wahyuni dari Omocha Toys. Nanti ada penjelasan keunikan Omocha Toys dan rahasia dalam menjalankan bisnis mainan anak edukatif selama 15 tahun serta tips cara bersaing di era serba digital. "Ada skill active learning yang bisa dipelajari yakni selalu belajar secara aktif untuk bisa relevan dengan zaman dan kebutuhan konsumen," jelas Dita.

Ada inspirasi menarik juga dari Dominique Alexander pendiri startup Semaii di episode 3. Dominique yang berlatar belaklang desain interion menjalankan bisnis pertanian (microgreens) dengan sistem teknologi Controlled Environment Agriculture (CEA). Ada skill Complex Problem Solving yang bisa dipelajari yakni mengatasi masalah yang sering dihadapi dalam dunia bisnis. Lalu ada Technology Use yakni melihat dan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk investasi di masa depan. Ada juga Monitoring & Control agar bisa mengembangkan bisnis.

Hendi RS dengan Westbike Messenger Service ada di episode keempat. Di episode ini akan dijelaskan cara Hendi menjalankan bisnis jasa kurir yang ramah lingkungan dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasnya. "Ada skill reasoning, problem solving, dan ideation yang bisa dipelajari dari episode ini," jelas Dita. Di episode terakhir ada Jasmyne Oei dan Erin Zulviana dari Sepiring Indonesia. Di tengah jenis oleh-oleh yang hanya begitu-beitu saja, Sepiring Indonesia hadir dengan inovasi produk yang berbeda, salah satunya dalam bentuk piring. Ini akan menjadi inspirasi menarik bagi pelaku UMKM.

"Di tengah kondisi global yang belum membaik, pemerintah memberlakukan agar instansi pemerintah dan BUMN membeli produk UMKM. Ini merupakan langkah positif untuk menggerakkan pasar domestik. Tinggal bagaimana pelaku UMKM terus meningkatkan mutu dan selalu berinovasi sehingga pasarnya semakin besar," pungkas Aviliani. (RO/OL-14)