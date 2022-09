IOH Raih Penghragaan Saham Terbaik 2022

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) meraih penghargaan Saham Terbaik 2022 di ajang tahunan yang digelar Majalah Investor bekerja sama dengan PT Edvisor Profina Visindo (Edvisor.id).

Penghargaan itu diberikan pada perusahaan yang berhasil mencetak kinerja finansial yang positif di tengah tantangan akibat pandemi covid-19 dan kekhawatiran berlanjutnya perlambatan ekonomi.

IOH tercatat memiliki kinerja saham yang unggul di kategori Infrastruktur pada kelompok Big Cap dengan kapitalisasi diatas Rp10 triliun per 30 Juni 2022.

Director and Chief Financial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Nicky Lee mengatakan, “Pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja solid perusahaan yang kini memiliki skala dan kekuatan yang lebih besar, setelah penggabungan usaha di awal tahun. Keberhasilan ini menjadi motivasi kami untuk terus tumbuh dan mencapai kinerja yang lebih baik.”

IOH berhasil meraih penghargaan ini setelah melalui sejumlah penilaian yang ketat. Dalam ajang ini, kinerja finansial positif dinilai berdasarkan beberapa indikator fundamental keuangan maupun aspek valuasi pasar.

Penilaian kinerja finansial mengukur pendapatan operasional hingga pertumbuhan laba bersih. Sedangkan aspek valuasi berkaitan dengan price to earning ratio maupun price to book value.

Perusahaan yang masuk dalam seleksi penghargaan ini mencakup saham-saham yang sudah tercatat minimal tiga tahun, rata-rata nilai transaksi saham selama satu tahun terakhir minimal sebesar Rp1 miliar, dan tidak sedang mengalami masalah legal atau di-suspend di Bursa Efek Indonesia (BEI). (RO/OL-1)