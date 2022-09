Gunakan Aplikasi Sipindo, Produksi Pertanian Tumbuh 22%

APLIKASI Sipindo (Sistem Informasi Pertanian Indonesia) Powered by Smartseeds yang diluncurkan oleh perusahaan benih sayuran PT East West Seed Indonesia (Ewindo) atau dikenal dengan Cap Panah Merah terbukti memberikan dampak positif bagi petani Indonesia. Hal ini terungkap dalam kunjungan CEO Sipindo Muhammad Reza Hanjaya dan Program Manager Space for Sustainable Development Netherlands Space Office (NSO) Ruud Grim ke petani pengguna aplikasi di Lampung yang mengaku produksi pertanian mereka meningkat hingga lebih dari 22% dari sebelum memakainya.

Selain produksi pertanian yang meningkat, para petani mengaku penggunaan pupuk menjadi lebih efisien dan pertumbuhan tanaman maksimal. "Melalui fitur Anjuran Pemupukan di Sipindo, penggunaan pupuk menjadi lebih irit dan hasil panen menjadi lebih optimal," kata Dardi, salah satu perwakilan petani. Saat ini layanan rekomendasi pemupukan masih baru bisa digunakan di area Pulau Jawa dan Lampung. Petani asal Jatimulyo itu mengatakan berkat memanfaatkan Sipindo melalui fitur cuaca harian dia menjadi tahu prediksi waktu terjadi hujan, sehingga bisa mengambil keputusan aktivitas pertanian yang akan dia lakukan di hari tersebut.

Muhammad Reza Sanjaya mengatakan Sipindo memiliki banyak sekali fitur yang diharapkan mampu membantu petani mulai dari memprediksi cuaca secara lebih detail, merekomendasikan jumlah pupuk yang diperlukan berdasarkan lokasi, dan panduan melakukan praktik pertanian yang baik dan benar menuju pertanian berkelanjutan. "Aplikasi yang dikembangkan oleh Ewindo sekaligus menjadi wujud semboyan kami yakni menjadi sahabat paling baik untuk petani," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9).

Aplikasi berbasis android itu merupakan inisiasi Ewindo atas pengalaman lebih dari 30 tahun pada pengembangan bisnis benih hortikultura di Indonesia. Sejak diluncurkan pada April 2017, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 120 ribu petani yang menjangkau daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, hingga Papua. Pertumbuhan pengguna terbesar di Jawa sebesar 54,2% dan Sumatra 22,5%.

Di acara kunjungan itu, ia dan Ruud Grim berkesempatan bertemu muka dan berdiskusi dengan para petani pengguna aplikasi Sipindo. Para petani menyampaikan pengalamannya menggunakan aplikasi yang sangat membantu dalam keberhasilan budi daya mereka. Selain itu, mereka mengadakan kunjungan langsung ke lahan petani untuk melihat penggunaan aplikasi secara langsung oleh petani.

Ruud Grim menjelaskan melalui pemanfaatan Sipindo, petani dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida hingga lebih 15%, peningkatan efisiensi penggunaan air hingga 14%, dan peningkatan efisiensi penggunaan benih dan pupuk sebesar 9%. "Fitur-fitur yang dikembangkkan dalam aplikasi ini terbukti memberikan dampak besar bagi efisiensi budi daya sekaligus meningkatkan potensi keuntungan bagi petani," tegas Ruud Grim. Pencapaian itu tak lepas dari kehadiran fitur-fitur Sipindo yang mampu memberikan jawaban untuk membantu para petani dalam menyelesaikan masalah yang sering dihadapi. Terlebih lagi, fitur yang disajikan aplikasi ini hadir secara realtime dan akurat.

Salah satu fitur yang sangat bermanfaat yaitu prediksi cuaca dan rekomendasi pemupukan. Melalui fitur prediksi cuaca petani dapat memprediksi curah hujan selama enam bulan ke depan dengan cakupan area hingga 5 kilometer sehingga petani dapat merencanakan aktivitas pertanian sesuai keadaan klimatologi yang faktual. Dengan fitur anjuran pemupukan, petani mendapatkan rekomendasi kandungan hara dan pemupukan berdasarkan hasil uji laboratorium yang bermanfaat untuk mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan berdasarkan lokasi dan kandungan hara sehingga penggunaan pupuk menjadi lebih hemat.

Saat ini Sipindo juga sedang menambahkan basis informasinya untuk memperluas layanan dengan tambahan di beberapa provinsi seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB, serta NTT. Selain itu, melalui aplikasi tersebut petani dapat mengakses pasar untuk kebutuhan jual beli hasil panen. Diharapkan, volume perdagangan produk pertanian melalui aplikasi digital juga bisa meningkat sekaligus memberi keuntungan yang lebih baik untuk pelaku agribisnis di bidang hortikultura baik petani, pedagang, maupun masyarakat. Menurut data Kementerian Pertanian, produk domestk bruto (PDB) subsektor hortikultura pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp142,46 triliun atau meningkat 159% dibanding PDB 2010.

Di sisi penyerapan tenaga kerja, pada 2025 secara on farm sub sektor hortikultura diproyeksikan menyerap 6,4 juta tenaga kerja dengan penyerapan terbesar dari usaha sayuran sebesar 68,5%. Apabila diperhitungkan kegiatan industri agribisnis hortikultura secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari sub sektor ini akan mencapai 19,7 juta jiwa atau meningkat 170% dibanding 2014. Di sela acara kunjungan, Ewindo melakukan peresmian pemugaran Tugu Panah Merah yang berlokasi di Desa Srikaton, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Tugu yang diresmikan pada 2016 ini merupakan simbol kebanggaan Kampung Panah Merah sebagai bentuk apresiasi masyarakat Desa Srikaton yang telah menikmati keuntungan menanam tanaman hortikultura dengan menggunakan benih Cap Panah Merah. (OL-14)