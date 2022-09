Ini Kiat Sukses Ciptakan Pengalaman Pelanggan

DALAM rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional, Tokopedia membagikan kiat sukses lewat CX FIRST SUMMIT 2022 bertajuk Praktik Terbaik Pengalaman Pelanggan Padukan Sentuhan Manusia dan Teknologi, Kamis (8/9).

CX F1RST Summit 2022 merupakan kolaborasi bersama mitra strategis untuk mengulas praktik pengalaman pelanggan dan mendorong kemajuan talenta digital Indonesia di industri Customer eXperience (CX).

Acara yang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya ini dapat disaksikan secara tatap muka di Tokopedia Tower dan secara daring melalui website Tokopedia Academy, Tokopedia Play, dan YouTube Tokopedia.

VP of product and seller experience Tokopedia, Puput Hidayat, mengatakan bahwa CX yang baik akan berdampak kepada penjualan yang lebih baik pula.

Puput juga menyebut bahwa program ini merupakan salah satu penerapan dari tiga DNA Tokopedia, yaitu focus on customer, growth mindset, dan make it happen make it better.

"Kita mengedepankan pelayanan pelanggan pada acara ini karena ingin memperlihatkan kepada stakeholders, juga kepada pelanggan kita baik itu penjual dan pembeli, bahwa pelayanan pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi melalui platform Tokopedia," kata Puput

Sementara itu, SVP of Sales Operations & Product Tokopedia, Rudy Azhary Dalimunthe menambahkan pengguna kadang kurang menggunakan fitur yang tersedia dalam aplikasi dengan baik maka itu perlu dilakukan survei kecil atau survei besar agar bisa menanyakan langsung keluhan kepada pengguna.

“Lewat konferensi ini, kami harap para praktisi CX dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berjejaring untuk meningkatkan kualitas strategi dan implementasi CX. Di sisi lain, para penjual dapat belajar dari praktisi industri untuk mengaplikasikan strategi dan implementasi CX yang teruji,” ucap Rudy. (OL-1)