Peran Negara G20 Dibutuhkan untuk Tingkatkan Produktivitas Pekerja  

MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengemukakan Indonesia akan terus mendorong peran dari negara-negara anggota G20 guna meningkatkan produktivitas pekerja,

Selain itu, Indonesia juga akan melakukan dialog antar negara G20 untuk bekerja sama memberikan pelatihan bagi para pekerja, sehingga mereka dapat menjadi produktif secara ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika menjadi pembicara pada The 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE) secara virtual, Kamis (8/9) malam.

Dijelaskannya, pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan merupakan komitmen dalam mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi SDM dengan berbagi pengalaman tentang Balai Latihan Kerja Komunitas yang mempertimbangkan segala aspek seperti modal sosial, permintaan keterampilan, serta aspek pasar kerja di pedesaan.

"Elemen desentralisasi Balai Latihan Kerja Komunitas membuka peluang keterampilan yang ditawarkan menggunakan pendekatan bottom-up dari komunitas dengan potensi mengaktifkan kelompok kurang beruntung," ungkapnya.

Menaker menambahkan, Konferensi Internasional Tenaga Kerja dan Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi momentum memberikan masukan terhadap tenaga kerja, terutama di masa pandemi COVID-19 dan era disrupsi digital.

Ia mendorong adanya peran dari pemangku kepentingan dan mitra sosial dalam mengembangkan SDM berkualitas dengan memberikan banyak rekomendasi, kebijakan, program, untuk menyediakan peluang lapangan kerja yang besar di masyarakat.

"Saya berharap, konferensi ini menjadi upaya bagi kita untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat," tutupnya.

Sebelumnya, guna menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru tersebut.

"Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya. (*)