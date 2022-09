Rupiah Menguat Nantikan Pertemuan Bank Sentral Eropa

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (8/9) sore ditutup menguat seiring fokus pelaku pasar yang kini tertuju ke pertemuan Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB). Rupiah ditutup menguat 17 poin atau 0,11% ke posisi 14.901 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.918 per dolar AS.

"Dolar AS turun dari level tertinggi dalam 20 tahun dan fokus pasar kini akan beralih kepada pertemuan Bank Sentral Eropa untuk isyarat lebih lanjut tentang pengetatan kebijakan moneter global," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Kamis. Pelaku pasar saat ini menunggu penaikan suku bunga oleh ECB yang dapat mendukung euro dan memacu penurunan lebih lanjut dalam dolar.

ECB diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 1,25%. Ini membawa mereka ke wilayah positif untuk pertama kali dalam 11 tahun untuk memerangi inflasi yang tinggi. Namun bank sentral menghadapi tindakan penyeimbangan mengingat bahwa aktivitas ekonomi di zona euro telah melambat secara signifikan karena krisis energi yang sedang terjadi.

Selain itu sentimen penggerak juga datang dari ketakutan atas covid-19 yang berasal dari Tiongkok dan kemungkinan eskalasi dalam pergolakan Tiongkok-Amerika. Baru-baru ini, Reuters merilis berita yang menyatakan bahwa Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan kepada delegasi anggota parlemen AS bahwa pulau itu akan terus bekerja dengan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi yang lebih dekat.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi 14.898 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 14.893 per dolar AS hingga 14.914 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Kamis menguat ke posisi 14.905 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya 14.927 per dolar AS. (Ant/OL-14)