Kosme Pamerkan Produk Indonesia di Malaysia International Halal Showcase

MALAYSIA International Halal Showcase (Mihas) 2022 menjadi salah satu barometer produk halal terkemuka di seluruh dunia yang dihadiri tak kurang dari 43 negara. Karenanya, Kosme Group menggandeng beberapa unit bisnis yang bergerak di bidang obat-obatan herbal dan manufaktur kosmetik hadir di acara bertajuk The 18th Malaysia International Halal Showcase dihelat di Kuala Lumpur, 7-10 September.

"Kebanggaan kami dapat tampil di ajang istimewa untuk menampilkan inovasi seluruh produk Kosme Group yang menyediakan produk herbal berkualitas dengan standar halal yang telah diakui dunia dipadu dengan inovasi dan riset terbaru," papar Titis Indah Wahyu, CEO Kosme Group, dalam keterangan persnya, Kamis (8/9). Inovasi dan halal menjadi dua hal penting untuk bisa tampil di ajang Mihas.

Titis berharap dengan tampil di ajang bergengsi seperti ini pihaknya membawa misi untuk mempromosikan inovasi produk dari Indonesia di luar negeri. "Setiap produk yang ditampilkan oleh Kosme Group melalui serangkaian uji kualitas, kontrol, dan pengawasan yang ketat. Kesempatan ini memberikan peluang bahwa produk dari Indonesia bisa semakin luas diterima di mancanegara. Apalagi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentu pangsa pasar halal dalam dan luar negeri akan sangat terbuka," papar Titis.

Konsep one stop solution ditampilkan perusahaan dalam produk kecantikan dan perawatan, yaitu melalui berbagai unit bisnisnya. Perusahaan memberikan kesempatan secara luas bagi siapapun untuk memiliki brand kosmetik dengan kualitas terbaik. Kekayaan alam Indonesia menjadi salah satu daya tarik stan Kosme Group melalui salah satu linis bisnisnya, Kosmeherb, menampilkan rangkaian ekstrak tanaman berkhasiat untuk obat-obatan maupun kecantikan dari Indonesia, antara lain bunga telang (Clitoria ternatea) yang memiliki khasiat mencegah kanker hingga penuaan dini.

Ekstrak kelor atau merunggai (Moringa oleifera) yang kaya vitamin C, kalsium, dan protein ikut ditampilkan. Tidak ketinggalan daun jambu biji memiliki khasiat sebagai antiradang, antioksidan, antimikroba, antikanker, dan antidiabetik yang penting untuk kesehatan tubuh juga ikut ditampilkan serta bahan alami lainnya. Ekstrak tanaman alam tersebut mendapat sambutan hangat dari dunia internasional. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain Nutridrink, HappyMe, Vemate, Pro Herbaloss, Skinboost, serta beberapa ekstrak tumbuhan berkhasiat yang diambil dari kekayaan alam Tanah Air.

Kosme Group juga menampilkan produk retail yang siap menggebrak pasar dalam dan luar negeri dengan konsep head to toe (ujung rambut hingga kaki). Perusahaan memperkenalkan Skintheory mengandung berbagai bahan, salah satunya Salmon DNA yang dikenal memiliki khasiat meregenerasi, memperbaiki tekstur kulit, sekaligus melawan penuaan. Mengusung konsep 5 in 1, produk itu menggabungkan toner, essence, moisturizer, serum, dan ampoule sebagai keunikan dari Skintheory Multi Use Spray.

Rangkaian perawatan untuk pria maskulin yang tampil elegan juga dipamerkan melalui brand Men's Xperience, rangkaian perawatan perak dari ujung rambut hingga kaki. Terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, ia hadir dalam formula alami, dan teruji klinis untuk perawatan gaya hidup pria modern. Ada pula inovasi perawatan rambut dengan Hairlab yang mengandung powerbond diklaim yang pertama di Indonesia. Powerbond merupakan bahan aktif yang telah teruji secara klinis dari Amerika Serikat yang dapat menjaga kelembapan alami rambut. Kandungan bahan aktifnya melapisi helai rambut rusak, kering, hingga bercabang.

Kehadiran Kosme Group di acara Mihas mendapatkan sambutan hangat dari Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. "Kami mendukung perusahaan Indonesia untuk berinovasi dan berekspansi secara global sebagai upaya mempromosikan keunggulan dan teknologi Indonesia untuk terus sukses bersaing dengan negara lain. Kosme Group memiliki peluang untuk merambah pasar Malaysia dan halal secara luas dengan produk-produknya," papar Hermono saat mengunjungi stan Kosme Group di ajang Mihas. (OL-14)