IHSG Ditutup Melemah akibat Koreksi Mayoritas Bursa Asia

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (7/9) sore ditutup melemah mengikuti koreksi mayoritas bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 46,4 poin atau 0,64 persen ke posisi 7.186,76. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,35 poin atau 0,72 persen ke posisi 1.019,67.

"Aksi wait and see para pelaku pasar dalam mengantisipasi aksi The Fed memberikan ringkasan tentang kondisi perekonomian saat ini yang dikenal dengan Beige Book serta terkoreksinya tiga indeks utama bursa Wall Street semalam menjadi pendorong pelemahan IHSG hari ini," kata Financial Expert Ajaib Sekuritas M Julian Fadli dalam ulasannya di Jakarta, Rabu. Bersamaan dengan itu, lanjut Julian, koreksi harga komoditas seperti minyak sawit mentah atau CPO, timah, dan batu bara menjadi katalis negatif bagi IHSG.

Dibuka melemah, IHSG mayoritas bergerak di zona merah hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih tidak mampu beranjak dari teritori negatif sampai penutupan bursa saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor terkoreksi dengan infrastruktur turun paling dalam yaitu minus 1,58% diikuti energi dan transportasi & logistik masing-masing minus 1,36% dan minus 0,97%. Sedangkan satu sektor meningkat yaitu barang baku sebesar 0,31%.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu INKP, TBIG, UNVR, BBCA, dan INTP. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni MEDC, ARTO, ASII, MDKA, dan TOWR.

Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp671,92 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp543,17 miliar.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.547.444 kali transaksi. Saham yang diperdagangkan sebanyak 36,3 miliar lembar senilai Rp15,36 triliun. Harga 200 saham naik, 329 saham menurun, dan 169 tidak bergerak. Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 9,52 poin atau 0,03% ke 27.610,09, indeks Hang Seng turun 77,87 poin atau 0,41% ke 19.147,83, dan indeks Straits Times meningkat 9,72 poin atau 0,3% ke 3.225,2. (Ant/OL-14)