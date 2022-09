Rupiah Melemah Dibayangi Ekonomi Global dan Harga BBM

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (7/9) sore ditutup melemah dibayangi isu perlambatan ekonomi global. Rupiah ditutup melemah 33 poin atau 0,22% ke posisi 14.918 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.885 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan, tekanan untuk rupiah masih cukup besar pada pekan ini. "Situasi global yang masih dibayangi isu perlambatan ekonomi memberikan tekanan untuk aset berisiko," ujar Ariston.

Terbaru Rusia yang mematikan jalur pipa gas ke Eropa menambah kekhawatiran pasar soal perlambatan ekonomi global. Selain itu, dari sisi dolar AS, lanjut Ariston, kebijakan melanjutkan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS Federal Reserve (Fed) karena inflasi AS masih tinggi mendorong penguatan dolar.

"Dari dalam negeri, kenaikan BBM subsidi juga bisa memberikan tekanan ke rupiah karena hal ini memberikan tekanan ke pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang bisa menurunkan daya beli masyarakat," kata Ariston.

Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama juga mengatakan penaikan harga BBM memang berimbas terhadap melemahnya nilai rupiah. Terkoreksinya rupiah, lanjut Revandra, juga didorong oleh sentimen penguatan dolar AS menyusul diumumkannya data ekonomi AS. "Data PMI dan NFP dinilai masih cukup baik sehingga meningkatkan sentimen The Fed masih akan agresif untuk menaikkan nilai suku bunga," ujar Revandra.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi 14.913 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 14.908 per dolar AS hingga 14.938 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi 14.927 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya 14.885 per dolar AS. (Ant/OL-14)