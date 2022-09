Harga Telur di Kota Bekasi Turun Jadi Rp28 Ribu per Kg

KENAIKAN harga BBM ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Saat ini harga telur ayam justru turun dari sebelumnya Rp31 ribu per Kg menjadi Rp28 ribu per Kg.

"Harga telur turun dari Rp31 ribu per Kg menjadi Rp28 ribu per Kg," kata Ali, pedagang telur di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (7/9).

Baca juga: Jokowi: Penguatan Industri Hilir Perkukuh Ekonomi Nasional

Dijelaskannya, harga telur turun sejak dua hari lalu atau setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Harga ditetapkan sejak dari agen atau distributor. "Harga telur turun sejak dua hari lalu," ujarnya.

Sedangkan harga cabai merah keriting juga tetap atau dijual seharga Rp60 ribu per Kg. Begitupun dengan harga ayam potong tetap pada harga Rp26 ribu per Kg. Bahkan harga daging sapi turun menjadi Rp120 ribu per Kg dari sebelumnya Rp130 ribu per Kg.

"Harga kebutuhan pokok stabil bahkan turun untuk telur ayam. Kenaikan harga BBM tidak berpengaruh kepada harga sembako," ungkap Widagdo, pelaku usaha Tanmi Cafe di Bekasi Timur. (OL-6)