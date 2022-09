Top GRC Awards 2022 Pacu Perusahaan Tumbuh dengan Prinsip Good Governance

SEJUMLAH perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industri mendapatkan penghargaan Top GRC Awards 2022, pada Selasa (6/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri manajemen puncak perusahaan penerima penghargaan tersebut, anggota Dewan Juri Top Government, Risk, and Compliance (GRC) Awards 2022, kalangan praktisi GRC, media massa, serta yang lain-lain.

Tema yang diangkat untuk TOP GRC Awards 2022, adalah sebagai berikut: GRC Empowerment in Digital Era and Its Suppot to G20 Indonesia Presidency.

TOP GRC Awards 2022 digelar Majalah TopBusiness bekerja sama dengan beberapa Lembaga yang terdiri dari Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICOPI (Institute Compliance Professional Indonesia), PAGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), Lembaga Kajian Nawacita.

Selain itu, didukung beberapa konsultan GCG dan manajemen kepatuhan seperti Sinergi Daya Prima, SGL Management, Dwika Consulting, Melani K. Harriman and Associate, Solusi Kinerja Bisnis, serta beberapa staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Bandung).

Dalam Top GRC Awards 2022, sejumlah perusahaan terkemuka mendapatkan penghargaan. Contohnya adalah Indonesia Power, Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), Bank Seabank Indonesia, Bank Jatim, Hanwha Life Insurance, Pertamina Lubricants, Waskita Karya, Cogindo DayaBersama, Waskita Beton Precast, Pupuk Indonesia Utilitas, Sucofindo, Sarana Multi Infrastruktur, Pos Indonesia, Indo Tambangraya Megah, SGMW Multifinance Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Bank Danamon.

Ada juga PTBA, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, Bank BTN, Bank CIMB Niaga, Wijaya Karya, MRT Jakarta, dan lain lain, yang meraih penghargaan bergengsi dalam TOP GRC Awards 2022.

Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2022, M. Lutfi Handayani, menyampaikan sejumlah hal.

“Pertama, disampaikannya bahwa TOP GRC Awards adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan GRC yang tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan, yang dinilai berkinerja baik, dan telah menerapkan GRC secara efektif dan terintegratif, dalam pengelolaan bisnis,” jelas Lutfi.

“Selain kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, di dalam Top GRC Awards juga banyak aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi GRC, khususnya bagi perusahaan-perusahaan peserta,” kata Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness itu.

Pembelajaran bersama tersebut, di antaranya adalah, pertama, adanya sesi nilai tambah dalam kegiatan wawancara penjurian.

Dalam sesi nilai tambah, dewan juri memberikan saran dan masukan kepada perusahaan peserta untuk peningkatan implementasi GRC ke depan.

Majalah Top Business dan MSI Group, merupakan pelopor adanya sesi nilai tambah dalam kegiatan penilaian dan penghargaan.

Oleh karenanya, kegiatan sesi nilai tambah ini, sudah menjadi budaya dalam semua kegiatan awards, yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business dan MSI Group atau PT Madani Solusi Internasional.

“Mudah-mudahan, sesi nilai tambah dalam Top GRC Awards ini, menjadi pembeda sekaligus keunggulan daripada penghargaan-penghargaan lainnya,” jelasnya.

Pembelajaran yang kedua adalah, webinar Top GRC Awards. Dalam webinar ini, perusahaan sesama peserta, dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam hal implementasi GRC di perusahaannya. Kegiatan webinar ini telah diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2022, secara online/daring.

Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah, GRC Summit, yang menghadirkan tokoh GRC atau pembicara internasional, agar mendapat update dan tren pengembangan dan implementasi GRC ke depan.

GRC Summit merupakan salah satu rangkaian kegiatan bersama dengan TOP GCR Awards.

“Melihat besarnya manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan peserta, maka kami sangat menyayangkan jika ada perusahaan yang tidak mengikuti kegiatan TOP GRC Awards. Karena melalui kegiatan ini, setiap peserta berkesempatan untuk mendapatkan feedback, masukan, dan saran dari dewan juri. Banyak proses pembelajaran didalamnya,” kata Lutfi.

Sekali lagi, TOP GRC Awards ini ini tak sekadar kegiatan penghargaan, tapi banyak unsur pembelajaran bersama untuk meningkatkan GRC di Indonesia.

“TOP GRC Awards, insya Allah merupakan kegiatan penghargaan GRC yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia,” kata Lutfi.

Sebagai informasi, pada tahap permulaan, ada melakukan seleksi awal terkait kinerja dan GCG secara umum terhadap 1.000 perusahaan, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan listed company di Bursa Efek Indonesia, BUMN-BUMD, dan swasta nasional maupun multi-nasional.

Dari 1.000 perusahaan tersebut, ditetapkan 150 perusahaan kandidat atau finalis untuk diundang presentasi dan pendalaman atas keberhasilan implementasi GRC di depan dewan juri, dalam kegiatan wawancara penjurian secara online.

Dari seluruh finalis tersebut, sebanyak 106 memberi konfirmasi untuk mengikuti tahap penilaian selanjutnya, dan sebanyak 94 perusahaan yang berhasil mengikuti proses penilaian secara lengkap, termasuk mengikuti wawancara penjurian.

Jumlah ini meningkat sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu.

Sementara, sebagai pembicara kunci di acara puncak tersebut, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prof. Mardiasmo, menyampaikan sejumlah hal di antaranya bahwa dalam tiga dekade terakhir, GRC telah muncul sebagai respons terhadap perubahan besar. “GRC pun terus perluas cakupan risiko,” katanya.

Mardiasmo pun mengatakan bahwa kini makin banyak risiko baru yang sulit diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan. “Maka, GRC masuk ke fokus baru. Yakni fokus kepada pemantauan dan keberlanjutan,” kata dia

“Pada saat ini, kita perlu memerhatikan ‘gas dan rem’ dalam akselerasi bisnis. Dan dalam hal inilah GRC sangat berperan,” kata Mardiasmo.

Ketua Dewan Juri Top GRC Awards 2022, Antonius Alijoyo, mengatakan bahwa kegiatan TOP GRC Awards 2022 memiliki arti penting, yakni untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia, agar kinerja bisnisnya, dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, dengan didasari pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance, Risk Management, dan Compliance Management yang efektif dan terintegrasi.

“Dengan semakin efektifnya implementasi GRC ini, maka kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga dan bahkan makin meningkat,” kata Antonius.

Dalam kegiatan ini, Dewan Juri juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan khusus kepada Presiden Direktur dengan kategori The Most Committed GRC Leader 2022, serta kategori The High Performing Corporate Secretary on GRC 2022 untuk Dewan Komisaris,

Kategori The High Performing Corporate Secretary on GRC 2022 untuk Corporate Secretary yang dinilai telah berperan dan berkontribusi besar dalam peningkatan implementasi GRC di perusahaannya. (RO/OL-09)